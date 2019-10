Il mandato della consigliera di parità di Rimini sta per scadere: pubblicato l'avviso di surroga

Attualità

Rimini

| 15:32 - 07 Ottobre 2019

La consigliera di parità uscente Carmelina Fierro.

Il mandato della consigliera provinciale di parità Carmelina Fierro sta per scadere. Ecco perché la provincia ha pubblicato un avviso per selezionare la sua successora (o successore), assieme alla carica supplente, secondo le modalità indicate nell’avviso. Le candidature devono essere presentate entro e non oltre martedì 5 novembre.



Il consigliere di parità assolve funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici.



Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, è un pubblico ufficiale e ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza per ragione del loro ufficio. L’incarico ha durata di 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il consigliere deve possedere specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.



Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0541 716358 oppure inviare mail al seguente indirizzo: alessandro.ubaldi@provincia.rimini.it (Ufficio Pari Opportunità - referente Ubaldi Alessandro)