Disagi per chi viaggia in treno questo week-end: modifiche per lavori sulla Bologna Rimini

Attualità

Rimini

| 15:25 - 07 Ottobre 2019

Trenno per la tratta Bologna Rimini.

Modifiche al programma di viaggio e sospensioni, sabato e domenica prossima, sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini. A causa di interventi di potenziamento tecnologico e dell'infrastruttura, spiega Rfi in una nota, sarà bloccata la circolazione dei treni fra le stazioni di Faenza e Cesena. Contestualmente altri lavori saranno eseguiti sulla tratta Rimini-Ancona-Pescara.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, i treni Regionali veloci raggiungeranno Rimini via Castelbolognese-Ravenna. I viaggiatori diretti a Rimini da Faenza o dalle stazioni successive, e viceversa, potranno utilizzare un servizio sostitutivo con autobus. E' previsto un collegamento con autobus anche fra Cesenatico e Rimini.

Nelle giornate di sabato e domenica, saranno oltre 100 i tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici e 20 i mezzi al lavoro per l'impermeabilizzazione del ponte sul fiume Savio; per attività propedeutiche alla realizzazione di un nuovo binario; per la gestione delle precedenze nella stazione di Forlì e prove tecniche dei nuovi sistemi di gestione della circolazione a Forlì e fra Forlì e Villa Selva. Gli interventi rientrano nel progetto di velocizzazione della direttrice adriatica Bologna-Lecce.