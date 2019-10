Quasi 3 milioni di euro dalla Regione E-R per finanziare progetti di riqualificazione urbana e promozione

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 14:42 - 07 Ottobre 2019

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini (foto di repertorio).

Ci sono anche Sant’Agata Feltria, Poggio Torriana e Montescudo-Montecolombo tra i 31 comuni destinatari di quasi complessivi 2,8 milioni di euro di finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna per incentivare interventi di riqualificazione urbana e promozione del territorio. La Giunta ha approvato la delibera che sostiene le opere pubbliche indicate dalle amministrazioni locali. Nella provincia di Rimini verranno finanziati tre interventi da complessivi 196 mila euro così suddivisi: 100 mila euro per la per la riqualificazione delle piste ciclopedonali a Sant’Agata Feltria, 40 mila euro per il miglioramento sismico del centro sportivo comunale di Poggio Torriana e 56 mila euro per la sistemazione del campo sportivo di Montescudo-Monte Colombo.



«Si tratta di un provvedimento molto importante e atteso, come attestano le numerose richieste pervenute, che corrisponde alla grande necessità dei Comuni medio piccoli di reperire risorse da destinare agli investimenti», sottolineano il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Giammaria Manghi, «con questo primo importante finanziamento daremo nello specifico opportunità anche ai comuni generati da processi di fusione a cui, come noto, il Governo precedente a quello attuale ha sottratto risorse previste per l'anno in corso».