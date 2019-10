Rimini a ottobre si arricchisce di proposte culturali, musicali, teatrali ed enogastronomiche

Eventi

Rimini

| 14:34 - 07 Ottobre 2019

L'ingresso principale della Fiera di Rimini (foto di repertorio).

Ottobre a Rimini è il mese della “dolce vita” tra musica, storia, cultura e… cioccolato!

Dal Ttg travel experience, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo, al festival del mondo antico passando per i concerti sinfonici della Sagra malatestiana, fino all’appuntamento dolcissimo a base di cioccolato.



Da non perdere

Dal 9 all'11 ottobre alla fiera c’è la manifestazione dedicata allacon la partecipazione degli operatori del settore vacanziero. L'edizione di quest’anno ospiterà 130 destinazioni in un percorso articolato in tre aree: The World, Global Village, Italia, concepite per dare espressione a tutte le novità del prodotto vacanza.Da venerdì 11 a domenica 13 la città farà un grande salto indietro nel tempo con il “ festival del Mondo antico ” attraverso conferenze, incontri e spettacoli, con l'intento di valorizzare il patrimonio tangibile del territorio riminese dalla preistoria all’epoca romana fino al Rinascimento ed i suoi straordinari lasciti nella città.La 70esima edizione della Sagra malatestiana prosegue venerdì 11 ottobre ospitando ancora grandi orchestre sinfoniche, direttori e solisti di spicco internazionale. Da segnare anche l'apertura del ciclo “ Musica da camera ” e i suoi tre appuntamenti ottobrini dedicati a Bach e Verdi il 15, 22 e 26 ottobre.Per un intero weekend, dal 25 al 28 ottobre, il centro storico di Rimini si trasforma in un’affascinante. Fra sculture di cioccolato, lezioni sulla sua lavorazione ed intrattenimenti per i più giovani e golosi ospiti, piazza Cavour sarà avvolta dal buon profumo di mille varietà di dolciumi, lavorati e proposti dai migliori maestri cioccolatieri per " CioccoRimini ".Il 400esimo compleanno della Biblioteca Gambalunga regala a fine mese l'inaugurazione della mostra " Per Documento e Meraviglia. Una storia lunga 400 anni ". Da sabato 26 ottobre sarà possibile visitare la mostra dedicata al ricco patrimonio bibliografico e iconografico della Gambalunga ospitato nella splendida cornice delle Sale antiche della Biblioteca.Il 30 ottobre, con lo spettacolo con Umberto Orsini, inaugura la stagione teatrale 2019-20 al Teatro Galli, portando in scena “Il nipote di Wittgeinstein. Storia di un'amicizia” tratto dal romanzo dello scrittore austriaco Thomas Bernhard, con Elisabetta Piccolomini regia Patrick Guinand produzione Compagnia Umberto Orsini.