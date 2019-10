Conto alla rovescia per TEDxCoriano in programma il 12 ottobre: l’evento verso il sold out

Attualità

Coriano

| 13:03 - 07 Ottobre 2019

L'edizione Tedx 2018.

Va verso il ‘sold out’ l’edizione 2019 di TEDxCoriano (il primo ad arrivare in provincia di Rimini), l’evento dedicato alla diffusione delle idee in programma il 12 ottobre prossimo nella cornice della comunità di San Patrignano. E’ ancora possibile prenotare gratuitamente un posto per l’evento, compilando l’apposito modulo online. Da evidenziare come circa la metà degli iscritti sia composta da un pubblico di under 30: segno che lo spirito del TEDx è riuscito ad attecchire soprattutto tra i giovani della provincia di Rimini, coinvolgendo studenti ma anche aspiranti imprenditori e professionisti. Diciotto, complessivamente, gli speaker – tra imprenditori, professionisti, filosofi, comunicatori e influencer – che prenderanno la parola per raccontare la loro esperienza professionale e di vita e condividere con il pubblico sogni, progetti, idee e sfide per il futuro, stimolando, emozionando e smuovendo le coscienze, lasciando un’impronta forte nel pubblico e nel territorio. Un evento destinato sicuramente a far parlare di sé anche sulle pagine dei social. Complessivamente, infatti, gli speaker protagonisti dell’edizione 2019 vantano una platea di oltre 4 milioni di followers. Da Paolo Ruffini, celebre conduttore televisivo, attore, regista e autore dello spettacolo “Up and Down”, a Daniele Di Benedetti, imprenditore e motivatore tra i più conosciuti del web, da Beth Misner, co-fondatrice di BNI International, a Kate Fretti della fondazione ‘Marco Simoncelli’. Sono questi alcuni dei nomi dei protagonisti dell’edizione 2019 di TEDxCoriano (il primo ad arrivare in provincia di Rimini), che si svolgerà il 12 ottobre prossimo nella comunità di San Patrignano.

Imponente la macchina organizzativa composta da tantissimi volontari e guidata dall’associazione ‘Resilienza Territoriale’, che dal 2018 opera a favore del territorio per la costruzione di un sistema economico e sociale basato sulla fiducia tra le persone, il supporto ai piccoli imprenditori, la creazione di nuovi posti di lavoro, lo sviluppo di una cultura imprenditoriale e il rafforzamento della coesione all’interno delle singole comunità. Decine gli imprenditori e i professionisti della provincia di Rimini (e non solo) che hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di prestare gratuitamente la propria opera per dare vita a un’iniziativa fondamentale per il territorio. Tra gli organizzatori troviamo Francesca Capellini, esperta di organizzazione e gestione delle competenze, project manager di TEDx e coordinatrice della rete di volontari (tra cui imprenditori e professionisti) che grazie al loro lavoro stanno rendendo possibile il progetto, Davide Venturi, imprenditore esperto in costruzione di reti, Paola Aronne, imprenditrice esperta in relazioni di fiducia, Romano Ugolini, imprenditore, titolare di Ecoarea Better Living e organizer di TEDx Coriano, Alessandro Carrozzo, esperto di personal branding. “Controverso: il problema è l’opportunità dei forti”: questo il filo conduttore scelto per l’edizione 2019, che intende dare spazio alle persone che sono state capaci di trasformare le loro fragilità in punti di forza, non arrendendosi di fronte a una porta chiusa ma ricavandone gli insegnamenti necessari a ripartire. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.