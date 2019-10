Rimini, fatturazione elettronica, privacy, come cambia il lavoro con le nuove normative

Attualità

Rimini

| 12:06 - 07 Ottobre 2019

Come si trasformano i ruoli, i compiti e i lavori dei professionisti e dei propri collaboratori alla luce dei molteplici cambiamenti che stanno interessando la normativa, la tecnologia, i rapporti e l’economia? Le risposte a queste domande arriveranno dal convegno “L’evoluzione dello studio: dall’esecuzione dell’adempimento alla generazione di valore”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in collaborazione con la Fondazione, in programma martedì 8 ottobre a partire dalle 14:00, presso il Centro Congressi SGR di Via Chiabrera.



Dal GDPR alla Fatturazione Elettronica, dal Processo Tributario Telematico fino alla trasmissione telematica dei corrispettivi, in poco più di 12 mesi sono entrati, o entreranno, in vigore importanti provvedimenti legislativi, i cui impatti saranno sempre più incisivi.



Attraverso la presenza di qualificati relatori provenienti dal Politecnico di Milano, dall’Agenzia delle Entrate, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e da Assosoftware & Chairman Bluenext, il convegno cercherà di analizzare il fenomeno, concentrandosi sulla necessità dei professionisti di adeguare i modelli organizzativi, coinvolgendo sempre più anche i collaboratori di studio, non solo perché rappresentano un importante anello della catena di fornitura di servizi alle imprese, ma anche perché la loro conoscenza può stimolare la crescita delle imprese clienti.



La partecipazione è gratuita e valida ai fini della Formazione Professionale Continua.