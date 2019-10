Ciclismo: Benessere e Sport, vittoria di categoria nella classica Lugo San Marino

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:03 - 07 Ottobre 2019

Mauro Mondaini in azione e podio.

Dopo una stagione agonistica intensa e piena di successi, proseguono gli impegni della Benessere e Sport Santarcangelo. Unico appuntamento in programma questa settimana la classica Lugo – San Marino, gara in linea di 100 km con finale in salita. Al via Mauro Mondaini tra i favoriti per la vittoria della propria categoria. Con lui sulla linea di partenza ci sono Alfredo Novelli, Daniele Lazzari, Costantino Lunardini e Giancarlo Generali. Sulla linea di arrivo Mauro non tradisce le aspettative classificandosi 15° assoluto e primo della propria categoria. Ottimo risultato anche per Alfredo che riesce a conquistare un ottimo secondo posto di categoria. Prossimo appuntamento un’altra classica di ottobre, la Bellaria/Montetiffi in programa domenica 13 ottobre.