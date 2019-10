Cronaca

Rimini

| 11:07 - 07 Ottobre 2019

Camion in fiamme in A14 nella mattina di lunedì. Per cause ancora da verificare il mezzo ha preso fuoco tra i caselli di Rimini Nord e Rimini Sud in direzione Riccione. Il mezzo è riuscito a fermarsi in corsia d'emergenza, limitando così i disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale di Autostrade e Polstrada.