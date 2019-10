Calcio Promozione: Vis Misano regola il Sant'Ermete 3-1, Bellaria Igea Marina ko in casa

Sport

Rimini

| 18:29 - 13 Ottobre 2019

Esultanza dei giocatori del Vis Misano (dalla pagina Facebook della squadra).





Vis Misano - Sant'Ermete 3-1



VIS MISANO: Sacchi, Urbinati F (52' Antonietti) , Tonini, Mercuri, Lepri, Sanchez, Muccioli, Laro (72' Boldrini), Urbinati M (84' Pari), Serafini (87' Baravelli), Benedetti (65' Torregiani).

In panchina: D'Orsi, Antonelli, Mussoni, Stella.

All. Bucci

S.ERMETE: Vandi, Bonifazi (46' Bellanti), Castiglioni (72' Genghini) , Qatja, Amadei, Tosi Brandi, Fuchi, Ciccarelli (68' Cupioli), Molari (53'Mancini), Gacovicaj (64' Vukaj), Belloni

In panchina: Rossi, Fini, Pacaj, Galassi.

All. Pazzini.



ARBITRO: Cacchi di Cesena (Assistenti: Bondi e Morabito di Cesena).

RETI: 27' rig. Fuchi (SE), 37' rig. Urbinati, 43' e 71' Laro.

CRONACA: il Sant'Ermete passa in vantaggio al 27' grazie al rigore trasformato da Fuchi e conquistato da Gacovicaj. Dieci minuti dopo il Misano pareggia sempre su rigore trasformato da Mattia Urbinati. A due minuti dalla pausa il Misano effettua il sorpasso con Laro, che finalizza un'azione di Muccioli. Ancora Laro al 71' firma la sua personale doppietta.





Bellaria Igea Marina - Sampierana 2-3



BELLARIA IGEA MARINA: Forastieri, Minacapilli, Venturi (75' Pasolini), Fusi (61' Caporali), Zanotti, Pruccoli; Bellavista (75' Vivo), Galassi (78' Righini); Facondini, Zanni, Loi (61' Chiussi).

In panchina: Mignani, Baldini, Aruci, Marchini.

All. Fusi L.

SAMPIERANA: Zollo, Salvi, Giovannetti, Quaranta, Petrini, Rossi; Bravaccini (73' Lanzi), Canali; Collini, Pippi (72' Battistini), Simoncini (61' Diversi).

In panchina: Margheritini, Berni, Bottura, Venturi, Bini, Farfaneti.

All. Mariani.



ARBITRO: Tabaku di Faenza (Assistenti: Mauriello di Bologna e Corbelli di Rimini).

RETI: 9' Quaranta (S), 12' Giovannetti (S), 22' e 25' Zanni, 51' Pippi (S).

NOTE: ammonito Simoncini. Angoli 8-3.

CRONACA: inizio shock per il Bellaria Igea Marina, al 9' cross di Pippi dal vertice sinistro dell'area e sul secondo palo piatto vincente di Quaranta. Tre minuti dopo capitan Giovannetti infila Forastieri su punizione: la palla scavalca la barriera e si infila alla sinistra del portiere. E' poi Zanni a trascinare la squadra di casa alla rimonta. Al 22' triangola con Loi e supera Zollo. Tre minuti dopo punizione dal vertice destro dell'area di Bellavista, Zanni in area piccola anticipa tutti e firma la doppietta personale. Al 51' la Sampierana torna in vantaggio, corner dalla destra di Giovannetti, la difesa respinge, ma Pippi dai 30 metri calcia un velenoso rasoterra che si infila alla destra di Forastieri.





Gatteo - Torconca 1-1



GATTEO: Castagnoli, Ricci, Bertozzi, Gobbi, Rodriguez, Pouyé; Comuniello, Fiori; Ndiaye, Camillini, Fancellu.

In panchina: Niang, Giunchi, Muccioli, Guidi, Mercuri, Moscotti, Lasagni, Toromani, Consalvo.

All. Giorgini.

TORCONCA: Hysa, Guenci, Di Addario, Cugnigni, Musabelliu, Franca; Ferrani, Casoli; Pasolini, Brighi, Mani.

In panchina: Mancini, Harrach, Zavatta, Tombari, Boschi, Angeletti.

All. Vergoni.



ARBITRO: Xhafa di Ravenna (Assistenti: Frontali di Lugo di Romagna e Finchi di Ferrara).

RETI: 20' Brighi (T), 75' Tolomani (G).

NOTE: al 51' Hysa para rigore a Comuniello. Espulso Fancellu al 18', ammoniti Gobbi, Tolomani, Ndiaye, Brighi.





Sparta Castelbolognese - Novafeltria 1-0



SP.CASTELBOLOGNESE: Bentivoglio, Scaglione, Vergani (55' Nonni), Pirozzi, Bonetti, Piticchi; Bentini (72' Vespi), Menicucci (53' Dattoma), Conti (81' Placci), Mainetti, Dardi (61' Dall'Oppio)

In panchina: Landi, Talenti, Mazzoni, Mordini.

All. Mosconi.

NOVAFELTRIA: Batani (53' Cappella D.), Ceccaroni (53' Giovanetti), Gori, Rinaldi, Radi; Balducci (75' Crociani A.), Piva, Mahmutaj (53' Narducci); Mezgour (9' Muratori), Di Filippo, Sartini.

In panchina: Giovagnoli, Cappella A., Morciano, Crociani M.

All. Mugellesi.



ARBITRO: Fedolfi di Parma (Assistenti: Saygin di Bologna e Tola di Cesena)

RETI: 27' Conti.

NOTE: espulso Radi, ammoniti Bentini, Balducci, Dall'Oppio, Dattoma, Crociani A. Angoli 3-1. Recupero 2'+7'.

