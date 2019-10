Calcio 1a Cat: San Vittore espugna Perticara 3-1, l'Athletic trova il pari con lo Spontricciolo (1-1)

Sport

18:28 - 13 Ottobre 2019

Athletic Poggio in campo con il San Vittore (foto Stampa&Foto).

Athletic Poggio - Spontricciolo 1-1



AT.POGGIO: Sebastiani, De Paoli, Astolfi, Valentini (21' st Gambuti), Campanelli, Pagliarani (1' st Domeniconi), Casadei, Pugliese (13' st Celli), Della Marchina (32' st Mariotti), Solazzo (2' st Ceccarini), Neri.

In panchina: Spadazzi, Bizzocchi, Fontana, Cavalli, Celli

All. Fabbri.

SPONTRICCIOLO: Tani, Mangianti (38' st Colombo), Tenti (26' st Durante), Meluzzi, Argilli (1' st Tonti), Rossi, Fabbri, Giannetti (27' st Valleri) Capriotti, Brisigotti, Tamburini (20' st Mohamed)

In panchina: Bedetti, Leardini Borgognoni, Fratti

All. Pellegrino



ARBITRO: Mancini di Rimini.

RETI: 36' pt Fabbri (S), 10' st Neri.

NOTE: espulso 32' st Campanelli, ammoniti Casadei, Mariotti, Durante.

CRONACA: al 20' Spontricciolo vicino al gol con Fabbri che, da destra, entra in area e prova a liberare il sinistro con la palla però a terminare fuori. Risponde l'Athletic Poggio con una punizione di Casadei che sfiora la traversa. Al 36' Fabbririceve palla in area, si libera di un uomo fintando il tiro e segna con un destro imparabile. Al 52' Sebastiani nega a Capriotti il raddoppio e tre minuti dopo arriva il pari: "spizzata" di testa di Casadei, Neri di destro infila il portiere avversario. Nell’ultimo quarto d’ora gara al cardiopalma con gli ospiti in avanti alla ricerca del gol, ed i bernesi lucidi in difesa e vicini al colpaccio col contropiede di Gambuti terminato con un tiro a lato.





Perticara - S.Vittore 1-3



PERTICARA: Balducci, Franceschetti, Simoncini, Bartoletti, Cedrini, Rinaldi; Averardi, Crociani; Girardi, Manenti, Montalti.

In panchina: Cesario, Biordi, Capaccio, Valdifiori, Bardi, Sartini, Stoppa, Casadei Parlanti, Rossi.

All. Ostolani.

SAN VITTORE: Fabbri, Reali, Corradini, Lelli, Casadei, Mazzotti, Bazzani, Primitivi, Gentili, Sottile, Giannini.

In panchina: Golinucci, Bocchini, Ceccarelli, Domenichini, Farneti, Sacchetti, Totaro, Tumedei, Zaccheroni.



ARBITRO: Lazzerini di Imola.

RETI: aut. Rinaldi (P), Girardi (P), aut. Cedrini (P), Farneti (S).

CRONACA: il San Vittore espugna 3-1 il Valsecchi Dall'Ara tra le proteste della squadra locale. La partita si è decisa a inizio ripresa, sull'1-1: prima il rosso per Manenti, poi la rete dell'1-2 ospite, con le proteste del Perticara in quanto la palla non avrebbe varcato interamente la linea di porta.