Calcio, Marignanese comincia alla grande l'avventura delle giovanili

Sport

San Giovanni in Marignano

| 09:33 - 07 Ottobre 2019

I 2008 festeggiano a fine partita.

Nel primo vero weekend con tutte le squadre del settore giovanile in campo, comincia alla grande la stagione della Marignanese con i giovani gialloblu che collezionano due vittorie, un pareggio ed una solo sconfitta.



Ha cominciato sabato pomeriggio la Juniores che ha trovato un ottimo pareggio in trasferta con il Bakia: 1-1 il risultato finale in una partita ben giocata dai ragazzi di Girolomoni andati a segno con Tarasconi.



Sempre sabato sconfitta di misura per i Giovanissimi 2005 che in un bel match con la Vis Misano sono usciti sconfitti di misura (2-1) nonostante l’ottima prestazione; per i baby di Tonelli-Dradi a segno Napolitano.



Domenica mattina vittorie dilaganti per Allievi e Giovanissimi 2006 impegnati rispettivamente con Stella Rimini e Delfini.



I giovani di Bacchini si sono imposti sul campo della Stella con un tennistico 6-0 firmato dalle doppiette di Ballarini e Buonavoglia e dai gol di Gili e Izzo; successo interno invece per i ragazzi di Ballarini con un bel 4-0 ai Delfini grazie alle reti di Saliou (2), Tirincanti e Morganti.



Nel weekend sono scese in campo anche le due squadre Esordienti (2007 e 2008) che hanno iniziato il campionato fair play con la consueta formula dei tre tempi da 20 minuti. I 2007 di Tamagnini hanno affrontato i pari età della Fya Riccione mentre i 2008 se la sono giocata con gli amici della Vis Misano in una bellissima partita dove i baby di Ortalli hanno realizzato ben 5 reti (2 Markay, Spezi, Croce, Lorenzi).







Tutti i risultati:







Juniores

Bakia – Marignanese 1-1 (Tarasconi)



Allievi

Stella Rimini B - Marignanese 0 - 6 (Ballarini Gili Buonavoglia Ballarini Buonavoglia Izzo)



Giovanissimi 2005

Vis Misano – Marignanese 2-1 (Napolitano)





Giovanissimi 2006

Marignanese - Delfini 4 - 0 (2 gol Saliou 1 Tirincanti 1 Morganti)