Rimini: domenica 13 ottobre arriva la giornata delle porte aperte in fattoria

Rimini

| 09:17 - 07 Ottobre 2019

Galline crescono nella fattoria.

Domenica 13 ottobre torna l’iniziativa regionale “Fattorie Aperte” dal titolo Dieta Mediterranea. Le fattorie proporranno visite guidate, escursioni, degustazioni di prodotti tipici, biologici e aziendali, dimostrazioni pratiche e laboratori che permetteranno a chi vive in città di scoprire l’identità rurale e l’autenticità dei sapori, con l’obiettivo di promuovere un'agricoltura di qualità e un rapporto più stretto tra cittadini e mondo rurale.



67 fattorie (tra cui 9 musei del gusto e delle tradizioni rurali), da Rimini a Piacenza, proporranno percorsi didattico-divulgativi per adulti e bambini, diffondendo un modello di sostenibilità e offrendo l'occasione per riflettere sul futuro del pianeta e dell'alimentazione. Orario: dalle 10 alle 18. Ingresso: libero



PROGRAMMA: Fattorie Aperte nella Provincia di Rimini



Museo Delle Arti Rurali

Via Salita San Girolamo, 1 - 47866 Sant'agata Feltria (Rn)

Tel: 328 0778615



Il Capannino

Via Belarda, 494 - 47854 Croce Di Monte Colombo (Rn)

Tel: 0541 985487 - 339 3851125 - 335 8219992



Il Borgo

Via Borgo - 47826 Verucchio (Rn)

Tel: 0541 670258 - 335 6097469



Azienda Agricola Fungar Snc

Via Bruscheto, 27 - 47853 Coriano (Rn)

Tel: 0541 657308



Altavalmarecchia

Spaccio della Miniera Via Crispi, 36 Perticara di Novafeltria (Rn)

Tel: 0541 927008/927112 - 335 6342774



Le Delizie Del Frantoio Paganelli

Via Felsine, 371 - 47822 Santarcangelo Di Romagna (Rn)

Tel: 0541 629720 - 349 3045295



Società Agricola "Il Mio Casale"

Via Canepa, 700 - 47854 Montecolombo (Rn)

Tel: 0541 985164



I Fondi località Uffogliano 154, Loc. Secchiano Marecchia, 47863 Novafeltria (Rn)

Tel: 335 5286699 Pier Giorgio | 338 4543583 Lucio