Rimini: il 14 ottobre in piazza Cavour torna la tombola di San Gaudenzo

Eventi

Rimini

| 08:51 - 07 Ottobre 2019

Piazza Cavour.

Lunedì 14 ottobre Rimini festeggia il suo patrono San Gaudenzio. Per l'occasione si svolgerà la consueta Tombola di San Gaudenzo che raccoglie la cittadinanza in Piazza Cavour per un momento di festa e di beneficenza. Il ricavato della vendita delle cartelle per la tombola sarà, infatti, devoluto per un progetto benefico della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Rimini. In via IV novembre si svolge, la mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui si espone artigianato e hobbistica locale. Il tradizionale mercatino di San Gaudenzo si svolge invece domenica 13 ottobre in piazza Tre Martiri e sul corso d’Augusto, con vendita di prodotti di gastronomia, prodotti tipici dell’autunno e oggetti da regalo. Per tutto il pomeriggio saranno presenti in piazza Cavour, le attività di Croce Rossa e animazione per bambini. Orario: dalle 14.30. Programma: 14.30 Concerto della Banda Città di Rimini, 15.15 Animazione e spettacoli, 16.30 Tombola

17.15 Animazione e spettacoli. Premi: Per la tombola 1500 €, per la decina 1000 €, per la cinquina 500 €.