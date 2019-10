Rimini, sindacati della Polizia lanciano l'allarme "mettere in sicurezza il luogo di lavoro"

Attualità

Rimini

| 06:43 - 07 Ottobre 2019

Questura di Rimini.

Poliziotti che rischiano la propria incolumità per salvaguardare quella degli altri. La cronaca riporta in questi giorni i tragici fatti di Trieste mettendo in luce l'importanza e le difficoltà del lavoro delle Forze dell'Ordine. A Rimini, nella notte tra sabato e domenica, un 33enne arrestato dalla Polizia, ha dato in escandescenze in Questura aggredendo anche gli agenti. Una situazione risolta grazie al lavoro degli operatori di Polizia. Il Sindacato Autonomo di Polizia e la Federazione Sindacale di Polizia in una nota congiunta, intervengono partendo dall'episodio riminiese, per richiamare l'attenzione sui rischi del lavoro e sull'evidenza che i locali della attuale Questura di Rimini non siano in grado di permettere di gestire al meglio le situazioni di emergenza. "Il primo importante passo per la sicurezza sarà il passaggio in p.le Bornaccini, che sebbene indicato come struttura

transitoria, potrà sanare moltissime difficoltà ad oggi presenti." Si legge nella nota stampa a firma Roberto Mazzini e Davide Santolini.



Di seguito la nota stampa congiunta



I poliziotti di Rimini anche questa notte, come accade di sovente, sono stati aggrediti per trarre in arresto un soggetto evaso dai domiciliari che dava in escandescenza e che ha tentato di far del male a se stesso e agli operatori. Anche all'interno dei locali della Questura la furia del soggetto, ha fatto faticare non poco gli operatori per mantenere intatta, sia la sua incolumità che quella di tutti gli operatori intervenuti.

Proprio in questi giorni di grande dolore e lutto tra le forze della polizia la cittadinanza prende consapevolezza di quanti rischi le forze dell'ordine corrono ogni giorno portando l'uniforme - dichiara il segretario del SAP Roberto Mazzini. Importantissime in questi casi sono le dotazioni, ed altrettanto importanti sono i luoghi in cui si presta servizio. Le strutture ove sono ospitati gli uffici della Questura non sono più confacenti alle necessità dell'attuale apparato della sicurezza, poiché quest'ultimo si è evoluto con mezzi, uomini e

risorse. Oggi più che mai serve ridurre i rischi anche nelle nostre strutture ed è necessario provvedere il prima possibile per mettere in sicurezza tutti quegli uffici che ad oggi sono potenzialmente insicuri. Le locazioni attuali essendo studiate per ospitare persone (alberghi e appartamenti) difficilmente si prestano a questo tipo di evoluzione.Il primo importante passo per la sicurezza sarà il passaggio in p.le Bornaccini, che sebbene indicato come struttura transitoria, potrà sanare moltissime difficoltà ad oggi presenti.

Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario del F.S.P. Polizia di Stato Davide Santolini che aggiunge - È inoltre auspicabile che la politica tutta si ponga al fianco delle operatrici e degli operatori delle forze dell'ordine e del loro operato senza dare adito a posizioni che troppo spesso alimentano l'odio e il rancore verso chi veste l'uniforme.-