Calcio D, il Cattolica strappa un punto nella trasferta contro il Chieti (1-1)

Sport

Rimini

| 23:41 - 06 Ottobre 2019

Il tecnico del Cattolica SM Emmanuel Cascione.



Il Cattolica SM raccoglie un bel punto a Pineto contro il Chieti (1-1). Primo tempo avaro di emozioni eccetto una conclusione di testa da parte di Marzola al 37’ su traversone di Talucci con la sfera al lato. Nella ripresa al 7’st gli ospiti passano in vantaggio con Battistini che insacca di testa un cross dalla destra. Traini replica tre minuti dopo dai venti metri ma la sua conclusione termina alta. Poco dopo, però, è lo stesso attaccante del Chieti a guadagnarsi un calcio di rigore che Mazzolli trasforma. I neroverdi si riversano in avanti alla ricerca del gol vittoria ma non riescono ad essere pericolosi.

Il tabellino

CHIETI: Camerlengo, Talucci, Brattelli, Venneri, Ricci, Brugaletta, Milizia, Mazzolli, Traini, Bruschi, Marzola. A disp.: Galante, Vittiglio, Mancini, Bregasi, Gautieri, Paneccasio, Bacigalupo, Catalli, Bruni. All. Grandoni.



CATTOLICA S.M.: Benedettini, Croci, Guarino, Nsingi, Berra, Gaiola, Stallone, Pasquini, Rizzitelli, Battistini, Fabbri. A disp.: Gargamelli, Maggioli, Barellini, Cannoni, Gasperoni, Guglielmi, Barnardi, Cisse, Som. All. Cascione.



ARBITRO: Luongo di Napoli.

ASSISTENTI: Pace di Ancona e Preci di Macerata.



RETI: 8′ st Battistini, 13′ st Mazzoli (rig.).