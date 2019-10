Volley A2 femminile, la Omag inizia alla grande: hurrà in casa del Sassuolo (1-3)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 23:23 - 06 Ottobre 2019

La Omag festeggia un punto.





Bella vittoria della Omag nella prima giornata del campionato di Lega Volley Femminile serie A2. A Sassuolo le ragazze di Saja hanno superato la compagine modenese Green Warriors di coach Barbolini per 3-1. Un match giocato bene dalle romagnole che sono state brave a reagire dopo aver concesso il terzo gioco alle avversarie; un’ottima reazione di Saguatti e compagne che non ha permesso alle Emiliane di rimontare la gara. Se non è stato un debutto perfetto, poco ci manca.

Muro aggressivo e una percentuale d’attacco decisamente su buoni livelli, con quella di squadra che si è attestata sul 41%, sono stati i presupposti per tenere a bada un avversario che ha ceduto i primi due parziali, ma che nel terzo ha tentato di mantenersi in scia, così come ha lottato punto a punto nel quarto.

Sassuolo, dopo essere stato sempre in vantaggio se si è fatto superare in dirittura d’arrivo.

Ottima prestazione di tutta la squadra e superlativa quella di Decortes con 27 punti a referto (51% in attacco). Una bella partita, divertente e giocata con coraggio e la giusta dose di determinazione, quella interpretata dalle atlete marignanesi. I meccanismi sono ancora da oliare, le sbavature da pulire, l’intesa da perfezionare, ma il fatto che coach Saja si sia detto soddisfatto è indicatore che la squadra ha risposto bene a quanto studiato in settimana e nei primi mesi di preparazione insieme allo staff.



Il tabellino

GREEN WARRIORS SASSUOLO-OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 1-3



GREEN WARRIORS SASSUOLO: Fucka 8, Pincerato 1, Mambelli 3, Fava 6, Malual 14, Cvetnic 20, Scognamillo (L), Ghezzi 8, Falcone. Non entrate: Zojzi, Pasquino, Pelloni (L), Fucka. All. Barbolini.



OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Pamio 10, Gray 6, Decortes 27, Saguatti 10, Lualdi 10, Battistoni, Bresciani (L), Coulibaly 3, Mazzon. Non entrate: Bonelli, Pinali, Mandrelli (L), De Bellis. All. Saja. ARBITRI: Piperata, Cruccolini.



NOTE Durata set: 25′, 24′, 25′, 26′; Tot: 100′.