Calcio Promozione, il Gabicce Gradara fa harakiri al Magi: dal 2-0 al 2-2 nel finale

| 21:19 - 06 Ottobre 2019

Il Gabicce Gradara getta via la vittoria facendosi rimontare dal 2-0 al 2-2 in un finale di partita pirotecncio in cui la squadra di Scardovi deve fare il mea culpa.



Nella prima frazione è stato il Gabicce Gradara a fare la partita. Al 14’ primo pericolo con un esterno di Bastianoni ad anticipare il portiere in uscita su pregevole assist di Vegliò, il tiro si spegne a lato di un soffio. Al 20’ la rete del vantaggio con la complicità del giovane portiere Talevi. Palla lavorata sulla sinistra da Bastianoni, servizio per Innocentini che a sua volta imbecca Vegliò il cui tiro non irresistibile non è trattenuto dal portiere ospite. Poi ci provano Vaierani e grassi con conclusioni parate a terra da Talevi.

Su un ribaltamento di fronte al 37’ Taddei imbeccato da Boccolini colpisce il palo alla sinistra di celato . Nel finale Grandicelli e Boccolini ci provano senza fortuna (tiri parati).



Nella ripresa - dopo i quattro cambi cambi effettuati dal tecnico - il Camerano alza il suo baricentro ma al 21’ il Gabicce Gradara raddoppia su rigore per fallo di mano di Franzoni su tiro di Vegliò: dal dischetto Vaierani non perdona. Il match è in totale controllo .della formazione di casa. Poi il patatrac quando sta per scoccare la fine della partita. Poi il doppio errore. Al 43’ il portiere Celato, su una palla lunga sulla tre quarti , tenta il controllo coi piedi, non gli riesce e Giulietti non si fa pregare a realizzare. Al 51’ Passeri in area non spazza via il pallone e Franzoni è il più lesto a battere a rete.

Amareggiato a fine partita il tecnico del Gabicce Gradara Massimo Scardovi: "Ci siamo travestiti troppo presto da Babbo Natale, buttare via punti così dispiace perché stavamo meritando il successo. Abbiamo commesso errori di superficialità. La squadra forte sa cosa deve fare nei vari momenti della partita, evidentemente noi ancora dobbiamo crescere".



Il tabellino

Gabicce gradara- Camerano 2-2

Gabicce Gradara : Celato, Marcolini, Buda (7’ st Pedini), Grassi, Passeri , Sabattini, Bastianoni (16’ st Roselli) , Innocentini, Vegliò, Vaierani (34’ st, Galli , 47’ st Freducci) , Grandicelli (24’ st Bacchielli). A disposizione: Bulzinetti, Magi, freducci, Fabbri , Ciamaglia. All. : Scardovi



Camerano: Talevi; Andreucci ( 1’ st Giulietti), Musumeci , Ferroni, Rossi , Franzoni, Boccolini (16’ st D’Antonio), Tantuccio, Taddei (31’ st Marchionne), Trucchia ( 1’ st Santini ), Mosotti (27’ st Strologo). A disposizione: Bastianelli , Domenichetti , Campione. All.:Fontana



Arbitro: Skura di Jesi, (dardone di Pesaro e Beiko di Jesi)



Reti: 20’ pt. Vegliò , 21’ st Vaierani su rigore, 43’ Giulietti, 51’ st Franzoni.



Ammoniti: Franzoni, Passeri