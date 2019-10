Calcio D: Sammaurese, pari 1-1 con la temibile matricola Progresso

Sport

San Mauro Pascoli

| 20:32 - 06 Ottobre 2019

Un momento della gara tra Sammaurese e Progresso.



Continua la sua striscia positiva la Sammaurese: 1-1 il finale al Macrelli con la temibile matricola Progresso. Una gara di sacrificio e generosità dei nostri che non si sono risparmiati e hanno ripreso meritatamente gli avversari. I giallorossi premono e si fanno pericolosi con Pieri, Costantini e Merciari. Il Progresso resiste e al 35', in uno dei primi attacchi, passa. Rimessa laterale, Girotti trova il varco e batte Grasso.

Nella ripresa la Sammaurese alza i giri del motore, desiderosa di trovare il pareggio. Il gol arriva alla mezz'ora. Schema perfetto su punizione, Lombardi di testa non fa sconti. La gara è vibrante, ma le difese hanno la meglio sugli attacchi e la situazione di equilibrio non si schioda.





Sammaurese - Progresso 1-1

: 35' Girotti, 75' LombardiGrasso, Merciari, Nicoli, Brighi, Santoni, Lombardi, Lisi, Scarponi, Pieri, Costantini, Solla.A disp.: Alexandroae, Deniku, Mazzotti, Mingucci, Camay, D'Angeli, Diop, Noschese, Camara All.: Protti.Bruzzi, Chmangui, Testoni, Lodi, Fiore, Cestaro, Rossi, Gulinatti, Girotti, Salvatori, Zattini.A disp: Tartaruga, Cocchi, Sassu, Grandini, Cantelli, Menarini, Mezzetti, Marchetti, Matta All Moscariello