Calcio Eccellenza: autorevole Marignanese, superato 3-0 il Futball Cava Ronco

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:56 - 06 Ottobre 2019

Giocatori della Marignanese (foto di repertorio).

MARIGNANESE: Azzolini, Ferrari, Grandoni, Conti (38’st Piscaglia), Dominici, Carnesecchi, Sapori (37’st Salvatori), Fabbri, Rivi (28’st Garavini), Domini, Sartori. A disp.: Colonna, All.: Lilli

FUTBALL CAVA RONCO: Barducci, Maltoni (29’st Budrioli), Bandini, Iacovelli (6’st Ravaglioli), Bertaccini (6’st Gentilini), Bentivoglio, Cortini (1’st Asturi), Scantamburlo, Bacchilega, Rossi, Angeli. All.: Casamenti

ARBITRO: Sangiorgi di Imola

RETI: 7’pt Fabbri, 13’pt Rivi, 34’st Domini

NOTE: ammoniti Iacovelli, Maltoni, Angeli, Rossi, Falcini. Angoli 4-2 per il Futball Cava Ronco



S. GIOVANNI IN MARIGNANO. Vittoria d’autorità per la Marignanese, che tra le mura amiche batte con un perentorio 3-0 il Futball Cava Ronco. I padroni di casa mettono subito la freccia al 7’, quando un’incomprensione tra difensore e portiere consente a Fabbri di depositare il pallone in rete da pochi passi. Domini sfiora il raddoppio al 10’ su punizione, raddoppio che arriva tre minuti dopo grazie a Rivi, che sfrutta il tiro sporco di Carnesecchi dal lato destro dell’area per appoggiare in porta il pallone. La reazione degli ospiti arriva al 18’, con il palo colpito da Angeli, seguita da una pericolosa mischia (26’) risolta dalla difesa di casa. La ripresa si apre con una bella punizione di Domini smanacciata dal portiere, mentre all’11’ Sartori si invola verso la porta ma calcia addosso a Barducci. La Marignanese mantiene saldamente il pallino del gioco e chiude il match al 34’, grazie alla fucilata da fuori di Domini, che sfrutta uno schema da calcio d’angolo e mette la palla sotto l’incrocio. Successo importante per la Marignanese, che sale così a nove punti in classifica.



A cura di Puntogold Sport