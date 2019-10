Calcio Eccellenza: Fya Riccione, Tamagnini e Docente mettono ko il Tropical Coriano (0-2)

Sport

Coriano

| 17:46 - 06 Ottobre 2019

Un rinvio del portiere De Angelis durante la gara tra Tropical Coriano e Fya Riccione.

TROPICAL CORIANO: De Angelis, Battistini (46' Perazzini), Sapori, Ricci, Olivieri, Costantini; Stanco (85' Giardi), Marconi (66' Pasini); Farneti (82' Montebelli), Palazzi (72' Vitaioli M.), Dumitru.

In panchina: Romani, Vitaioli F., Zanni, Scognamiglio.

All. Zagnoli.

RICCIONE: Passaniti, Borghini, Cecchi (66' Giunchetti), Alberigi (77' Censoni), De Luigi, Anastasi; Cecchetti (82' Grimaldi), Enchisi; Docente (85' Stella), Sparaventi (90' Ioli), Tamagnini.

In panchina: Pasini, Lunadei, Giovanelli, Di Marzio.

All. Lorenzi.



ARBITRO: Maksym di Gallarate (Assistenti: Pasotti e Del Prete di Imola).

RETI: 13' Tamagnini, 72' Docente rig.

NOTE: ammoniti Stanco, Marconi, Borghini. Recupero: 1'+5'.



La Fya Riccione espugna il Grandi, superando 2-0 il Tropical Coriano. La squadra ospite rompe gli equilibri di gara dopo tredici minuti: cross di Cecchetti dalla destra, Tamagnini svetta più in alto di tutti e supera il portiere De Angelis. Al 21' ancora i riccionesi in avanti, Docente fa sponda di testa per Enchisi, De Angelis blocca la conclusione di destro. Non succede più nulla nel primo tempo, con il Tropical Coriano mai capace di impensierire il portiere avversario Passaniti. La ripresa inizia con la Fya Riccione pericolosa: al 48' Tamagnini, con un tiro di sinistro, chiama De Angelis alla deviazione di piede in corner. Al 70' è l'ex Borgini a rendersi protagonista di una percussione conclusa con un destro a tu per tu con il portiere, bravo ancora a salvarsi e a respingere. Nel prosieguo dell'azione Cecchetti cade in area a seguito di una spinta di un difensore: l'arbitro rileva il fallo e dagli undici metri Docente raddoppia. La prima occasione per il Tropical Coriano arriva al 79', con Passaniti che respinge il sinistro del neo entrato Pasini. Ancora Pasini all'83' ci prova da fuori area con il mancino, ma la conclusione di controbalzo termina fuori di poco a lato. Stessa sorte per il tentativo di Grimaldi al 91'.