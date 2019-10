Maurizio Lastrico di Zelig e Don Matteo mattatore alle Befane di Rimini

Attualità

Rimini

| 16:46 - 06 Ottobre 2019

Maurizio Lastrico alle Befane di Rimini.

Un grande ritorno per Maurizio Lastrico alle Befane di Rimini. Protagonista di una memorabile serata nel 2012 in occasione di Cabaret Club, l'attore, cabarettista, "iena" fra i più amati del panorama italiano contemporaneo, è stato protagonista sabato 5 ottobre 2019 di un one man show esilarante e intelligente dove, in occasione della rassegna ad ingresso gratuito Be Show, ha messo in scena, fra le altre cose, una selezione della Divina Commedia in versione moderna e raccontato divertentissimi aneddoti sul mondo delle serie Tv. Interattivo come non mai, Maurizio Lastrico ha poi coinvolto nello spettacolo il numerosissimo pubblico - centinaia gli intervenuti - radunatosi in Piazza Zara, facendone salire due sul palco, per un momento di ilarità davvero riuscito. E dopo il successo della serata, sono stati in molti a chiedersi se, dopo le due esibizioni, non ce ne sarà una terza, senza dover attendere così tanto.