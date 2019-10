Lunedì piogge di moderata intensità, poi mercoledì il libeccio porterà un rialzo termico

Attualità

Rimini

| 15:20 - 06 Ottobre 2019

Ancora una perturbazione in arrivo sul riminese. Come anticipato nel precedente bollettino, lunedì sarà una giornata caratterizzata da piogge diffuse su tutto il territorio provinciale, tra la notte e la prima parte del mattino. I fenomeni potranno essere di moderata intensità. Tempo in miglioramento nel resto della giornata. Martedì e mercoledì i cieli saranno sereni e il ritorno del vento di libeccio porterà temperature superiori ai 20° nella giornata di mercoledì.



Lunedì 7 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: coperto al mattino, veloci schiarite già a partire dal primo pomeriggio, con condizioni di cielo totalmente sereno entro sera.

Precipitazioni: diffuse su tutto il territorio provinciale fra notte e prima parte del mattino, con fenomeni di moderata intensità. Migliora da ora di pranzo e per tutto il resto del giorno, con residui piovaschi in Appennino.

Temperature: in diminuzione, con valori minimi compresi fra i +8° delle zone interne e i +14° della costa, massime non superiori a +18°.

Venti: in rinforzo di Bora da Nord-Est, con raffiche fino a 40-50 km/h.

Mare: mosso con altezza d’onda fino a 100/120 cm.

Radiazione UV: 3/11 (bassa).

Attendibilità: alta.



Martedì 8 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: sereno per tutto l’arco della giornata. Da segnalare innocui addensamenti a ridosso dei rilievi in prima mattinata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in ulteriore lieve calo, con valori minimi compresi fra i +6° delle zone interne e i +11° della costa, massime non superiori a +16° su pianure e coste.

Venti: deboli da Nord-Est.

Mare: poco mosso, con moto ondoso in diminuzione.

Radiazione UV: 5/11 (media).

Attendibilità: alta.



Mercoledì 9 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: sereno o velato al mattino, da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso fra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, con valori minimi compresi fra i +10° delle zone interne e i +14° della costa, massime in rapida ascesa con punte fino a +22°/+23° su pianure e coste.

Venti: deboli-moderati di Garbino da Sud-Ovest, con raffiche fino a 40-50 km/h in serata.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 4/11 (bassa).

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: il passaggio di un veloce fronte perturbato nelle prime ore di Giovedì 10 Ottobre causerà parziale nuvolosità e qualche debole pioggia. Veloce miglioramento da Venerdì 11 e per tutto il fine settimana seguente quando, grazie al ritorno dell’Alta Pressione, il tempo sarà stabile e le temperature in aumento.

