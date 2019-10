Basket C Silver, Santarcangiolese stecca al PalaSGR con il Novellara: 72-83

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:12 - 06 Ottobre 2019

La squadra della Santarcangiolese Basket.

Santarcangiolese Novellara 72-83



Stecca la prima partita casalinga la Santarcangiolese al PalaSGR contro il Novellara (72-83) davanti ad un pubblico numeroso tra cui una quarantina di bambini vestiti di gialloblù. Parte subito forte Novellara ma Santarcangelo è in scia e si porta avanti 8-5 con la conlcusione da tre punti di Nervegna. Novellara risponde, Adeosun il nuovo pivot inglese soffre Franzoni e commette subito due falli, entra perciò il giovane Sirri. Aguzzoli è una spina nel fianco e gli emiliani terminano il quarto avanti per 22 a 20.

Secondi 10 minuti e Novellara prende in mano le redini del gioco, Rinaldi comincia a segnare da ogni posizione portando avanti i suoi di 12 punti sul 41 a 29 al 5'. Time-out Evangelisti e reazione Santarcangelo che con due “bombe” di Grassi e una di Zannoni si rifà sotto. Debutta anche il neo acquisto Dimonte ma per Novellara Niccolò Ferrari fa la voce grosse in regia e il quarto termina sul 47 a 40 per gli ospiti.

Terzo periodo con sempre gli emiliani in controllo, al quinto minuto è sanzionato un fallo offensivo a Zannoni mentre tenta di liberarsi, il giocatore gialloblù ha un gesto di stizza allontanando la palla con un pugno: l’arbitro lontano dall’azione fischia tecnico. Quarto e quinto fallo per Zannoni e fine anticipata della partita per lui. Dopo due minuti anche Adeosun compie il quinto fallo nel tentativo di fermare l’esperto Ciavolella. Novellara non fa sconti e allunga fino al 66 a 50 al termine del quarto.

Ultimo quarto con Novellara che sembra in totale controllo e si porta anche sul più venti, sembra ormai una partita conclusa quando anche Grassi esce dalla contesa con il quinto fallo sempre su tecnico per proteste. I Clementini invece hanno una reazione di orgoglio e tornano fino a -9 con due contropiedi finalizzati da Fornaciari a due minuti dal termine. Coach Boni è costretto a chiamare time-out. Novellara gioca con pazienza contro la zona ordinata da Coach Evangelisti, mentre dall’altra parte Nervegna sbaglia il canestro del possibile meno sette e la partita termina sul punteggio di 83 a 72 per gli ospiti.



Prossimo appuntamento sabato prossimo a Borgo Panigale contro l’Atletico, squadra che tra le mura amiche si dimostra ostica da affrontare. Si spera di ritrovare in settimana la serenità necessaria e sicurezza che con una settimana in più di lavoro anche i nuovi innesti potranno contribuire a dare.

Tabellini

Santarcangelo: Zannoni 10, Nervegna 16, Fusco 9, Adeosun 2, Raffaelli 4, Fornaciari 13, Dimonte 3, Grassi 15, Sirri, Adduocchio, Malatesta Ne, Dini Ne. All Evangelisti

Novellara: Ferrari N. 9, Folloni 12, Rinaldi 19, Bagni 9, Franzoni 6, Ferrari T 9, Aguzzoli 15, Carpi 2, Ciavollela 2, Accorsi,. Allenatore Boni

Arbitri Guerrini e Cieri

Parziali : 20-22, 40-47, 50-66, 72-83

Spettatori 400 circa