Basket C Silver, Santarcangiolese: alzati i veli su maglia e roster. Stasera debutto casalingo con Novellara (ore 21)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:08 - 05 Ottobre 2019

La presentazione della Santarcangiolese Basket.

Si sono alzati i veli alla Biblioteca Baldini di Santarcangelo ssul roster e la nuova maglia della Santarcangiolese Basket. Dopo il saluto del presidente Fornari è intervenuto il sindaco di Santarcangelo Alice Parma: "Auguro alla Santarcangiolese una stagione ricca di successi e ringrazio tutti dirigenti, sponsor e tifosi che seguono questa squadra e tutte le squadre di Santarcangelo”.

E’ stata quindi svelata la nuova maglia con molti richiami alla città clementina e con i loghi di Citta Viva – l'associazione locale dei commercianti - e Santarcangels in evidenza.

Il direttore sportivo del club giallorosso Simone Stargiotti ha dato la parola all'allenatore Cristian Evangelisti e all'assistente Davide Balzani. Le parole di Evangelisti: “Credo che dovremo essere bravi come lo scorso anno a essere sportivamente cattivi perché è sempre più difficile ripetersi ad alti livelli”. Balzani ha aggiunto: “Credo che abbiamo di fronte un compito duro ma i ragazzi si stanno allenando al massimo e penso che già nel breve periodo i risultati ci daranno ragione”.



E’ stato poi il turno di un nuovo dirigente Raffaele Sancisi: “In realtà non sono poi così nuovo perché insieme con altri sono tra i fondatori dell’associazione Santarcangels, ma da questa stagione voglio dare il mio contributo diretto nell’ambito sportivo perché credo che sia una cosa giusta e inoltre penso che tutti, dai giocatori ai tifosi, possano dare un contributo importante.”

Sono quindi state presentate le collaborazioni della Santarcangiolese Basket. Queste le parole di Marco Serafini: “Dobbiamo ringraziare i Tigers Villa Verucchio e in particolare Lorenzo Meluzzi perché ci ha dato la possibilità di iscrivere una squadra Under 15 e Under 16 regionali e speriamo che questa sia solo l’inizio di una lunga partnership. Per la prossima stagione inoltre stiamo lavorando per collaborare anche con i Valmarecchia Wolves degli amici Zavatta e Braschi. Ringraziamo tutti gli sponsor in particolare Città Viva, Nuova Cei e tutti i Santarcangels senza i quali questa squadra non esisterebbe”.

Infine il dirigente Marco Rinaldi ha chiamato uno a uno i giocatori della squadra compreso l’ultimo arrivato il giovane play 1999 Danilo Dimonte (che esordirà sabato sera), figlio d'arte, scuola Basket Bernalda di Bari e ha dato l’appuntamento a tutti i tifosi alle 21:00 per la prima partita casalinga contro Novellara.



IL ROSTER Jacopo Malatesta, Saul Sirri, Giacomo Massaria, Luca Adduocchio, Danilo Dimonte, Luke Adeosun, Luca Raffaelli, Jacopo Grassi, Riccardo Fornaciari, Mattia Nervegna, Christopher Dini, Giacomo Zannoni, Francesco Fusco.



LO STAFF Cristian Evangelisti (allenatore capo); Davide Balzani (assistente allenatore); Luca Nicoletti (preparatore atletico); Matteo Berti (massoterapista); Corrado Ballarini (responsabile medico).