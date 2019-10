Creature ribelli è il tema dell'edizione 2019 del festival Le Voci dell'Anima

Eventi

Rimini

| 14:20 - 05 Ottobre 2019

Gemma - Marta Lucchini.

Si apre il sipario della XVII edizione del festival Le Voci dell’Anima che dal 9 al 13 ottobre porterà al Teatro degli Atti di Rimini espressioni autentiche e di qualità nel nome del teatro e della danza.

“Una creatura ribelle non tace, non resta zitta, non mette la testa giù nascosta nella terra anche se ha paura perché nel vuoto c’è sempre una scommessa, un buio tale e non si sa mai dove si va... ma si va! Con tenacia e pazienza si va! […] Un ribelle è trappola per ogni gioco che rende schiavi, che piega alla routine di una vita torbida, meschina, frigida e pusillanime. […] È vita in pieno! Un ribelle è creatura che resiste ai fantasmi, alle ombre dei mercanti di illusioni.”

Queste le parole di Ilaria Drago a introdurre "Creature ribelli", titolo e tema della XVII edizione diretta come sempre da Maurizio Argàn e Alessandro Carli. Il festival presenta un intenso programma: diaciannove spettacoli, in concorso e ospiti, per cinque serate che si concluderanno con la premiazione della compagnia vincitrice del festival 2019.

Una novità assoluta configura quest’edizione come uno starter interessante per il futuro: due, tre, quattro proposte, studi/spettacoli di forme teatrali di natura diversa (danza e/o teatro) si susseguiranno nella medesima serata nei tre spazi del Teatro degli Atti (Corte degli Agostiniani, Teatro degli Atti, Sala Pamphili). Sarà possibile arrivare a teatro dalle 20.30 in poi e spostarsi da una scena all'altra grazie alla soluzione economica di un solo biglietto (intero 12.00€, ridotto over 65 e studenti 8€) valido per tutti gli eventi della serata.

Con l’intento di agevolare la fruizione e portare a teatro il maggior numero possibile di persone, specialmente neofiti, è inoltre possibile sottoscrivere un abbonamento a tutti gli spettacoli delle 5 serate a soli 35€ (acquistando due abbonamenti il costo si abbassa ulteriormente a 30€).

Oltre agli spettacoli segnaliamo anche l’interessante seminario in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre a cura di Ilaria Drago dal titolo "Creature ribelli".

Un seminario aperto a tutti coloro che sono o desiderano entrare nell’esperienza del teatro (o della vita!) con la libertà e l’ardire di chi vuole uscire dalle false credenze e dai cliché per entrare, cavalcare, portare il sogno, il corpo, la voce, la propria poesia nel mondo.

È il coraggio dell’essere prima che del fare o del produrre! È il coraggio di entrare in contatto con la propria autenticità e farne un’azione scenica.

(Costo del seminario 120€. Massimo 12 partecipanti. Per iscrizioni e contatti: info@ilariadrago.it)



