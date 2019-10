Tv. Lunedì di calcio locale e Rimini Calcio su Vga TeleRimini

Sport

Rimini

| 22:15 - 06 Ottobre 2019

In foto: il giornalista e conduttore Daniele Manuelli con Corin Stella e Giacomo Alpini.

Questa sera su Rete8 Vga TeleRimini (visibile al canale 86 del digitale terrestre) serata di calcio locale e Rimini Calcio.



La programmazione sportiva, prevede dalle ore 19,55, il format Calcio di Rigore: approfondimenti della domenica calcistica dedicati al calcio locale, dalla serie D alla Prima Categoria con una finestra sulla Promozione Marchigiana. Dibattiti e contributi filmati per la durata di 70 minuti.





Gli ospiti della 7a puntata saranno gli opinionisti Renzo Baldisserri e Alessandro Paganini, il capitano del Faenza Nicola Missiroli, l'allenatore del Tropical Coriano Thomas Zagnoli.



Alle ore 21,10 seguirà l'appuntamento con SportUp, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 7a puntata saranno l'allenatore Massimo Zanini, l'opinionista Renzo Baldisserri, l'opinionista Roberto Gabellini e l'opinionista Cristiano Cerbara.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli e Corin Stella.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



La diretta dei programmi:



Tv digitale terrestre: canale 86 Rete8 Vga TeleRimini. Repliche canale 13 (7Gold)



YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiUA12cEc0q86WTabvhiFIg



Facebook SportUp e Calcio di Rigore: https://www.facebook.com/sportuprimini/



Streaming canale tv: http://www.telerimini.it/it/diretta-streaming.html







I servizi in Calcio di Rigore saranno:



I gol delle squadre romagnole impegnate nel girone D (serie D girone D); Chieti vs Cattolica SM (Serie D Girone F); Marignanese vs Cava (Eccellenza); Novafeltria vs Misano; Pietracuta vs Faenza; Torconca vs Cervia (Promozione Romagna); Gabicce Gradara vs Camerano (Promozione Marche); Villamarina vs Riccione (Prima Categoria) e Riviera U. vs San Patrignano (Terza Categoria).



I servizi in SportUp saranno:



Analisi Rimini vs V.Verona; interviste dopogara; presentazione del prossimo avversario (Fano); il punto del torneo; l'operato di Cioffi e la scoperta di Sensi.