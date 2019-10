Crocifissi posti all'ingresso delle scuole, la protesta degli attivisti di estrema destra

Attualità

| 12:36 - 05 Ottobre 2019

Uno dei crocifissi posti all'ingresso di alcune scuole riminesi.

Croci di legno poste all'ingresso degli istituti scolastici di Rimini e al Rino Molari di Santarcangelo di Romagna, per ribadire quanto il crocifisso a scuola sia indispensabile all'interno delle classi, quale simbolo della tradizione culturale-religiosa italiana, nonché per rispondere alle opinioni del nuovo ministro dell'Istruzione. Azione dimostrativa degli attivisti di estrema destra di Lotta Studentesca che attaccano: "Gli studenti italiani sono dalla nostra parte e con loro daremo vita a forme di protesta radicali. Non vincerà mai l'Italia dei Fioramonti, Zingaretti, Cirinnà o della sinistra varia che vuole cancellare la nostra identità, prima riempiendoci le classi di stranieri e poi rimuovendo i crocifissi".