Sotto il sole di Riccione, a Tommaso Paradiso la cittadinanza onoraria della Perla verde

| 09:50 - 05 Ottobre 2019

Tommaso Paradiso tra il sindaco Tosi e l'assessore Caldari.

Bagno di folla ieri sera, venerdì 4 ottobre, in Piazzale Roma a Riccione per Tommaso Paradiso e il suo show case: il suo sarà infatti un cameo nel film che Enrico Vanzina sta girando in città. Per l'occasione Paradiso, che ha sfoggiato un cappello da cowboy, ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Riccione, consegnatagli dal sindaco Renata Tosi e dall’assessore al turismo Stefano Caldari: “Adesso sei uno di noi – ha affermato il primo cittadino – sei parte della città, lo sei sempre stato, sin da quando ci hai regalato la canzone”, lasciano il cantautore romano senza parole e visibilmente emozionato.





NUOVA CARRIERA DA SOLISTA. Paradiso è reduce da un concerto-evento con 45.000 spettatori al Circo Massimo e che, con il gruppo 'Thegiornalisti' (di cui non fa più parte ndr), e nel 2017, era salito alla ribalta per la hit estiva intitolata proprio 'Riccione'.





VANZINA, IL FILM E IL LIBRO. E sul film di Vanzina è tutto ancora top secret: location, cast, titolo (ma pare che si intitolerà proprio “Sotto il sole di Riccione”). Una delle scene principali sarà ambientata ad un concerto che vedrà, appunto, il cameo dell'artista e come palcoscenico la grande arena sul mare di Piazzale Roma. Vanzina, regista e sceneggiatore, è in città per le riprese che termineranno tra qualche settimana, ma l'occasione è anche quella per presentare il suo libro "Mio fratello Carlo": appuntamento questa sera, sabato 5 ottobre, alle ore 18 al Palazzo del Turismo (QUI l’intervista).





