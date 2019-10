Rimini: serie di incidenti in poche ore, il più grave all'incrocio tra via Italia e la via Emilia

Cronaca

Rimini

| 21:30 - 04 Ottobre 2019

L'incidente avvenuto al semaforo dell'incrocio tra via Italia e la via Emilia.

Venerdì sera critico dal punto di vista della viabilità a Rimini e soprattutto dal pesante bilancio considerando gli incidenti: tre quelli avvenuti tra le 20 e le 21. Il più grave è avvenuto alle 19.50 circa al semaforo dell'incrocio tra via Italia e la via Emilia: lo scontro tra uno scooter Piaggio e una Hyundai Athos. Ad avere la peggio le due persone in sella al ciclomotore, trasportate d'urgenza in ospedale. Nell'incidente coinvolta di riflesso anche una seconda vettura. Sul posto, oltre al personale del 118 con due ambulanze e automedica, una pattuglia della Polizia Stradale per regolare il traffico, che ha subito forti rallentamenti: i disagi stanno persistendo alle 21.30. Un secondo incidente è avvenuto invece in via Coriano: un'automobile è finita in un fosso ai bordi della strada e i due occupanti, conducente e passeggero, sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, soccorsi dal personale medico del 118 e portati in ospedale. Incidente invece con lievi conseguenze per le persone coinvolte in zona Colonnella, all'incrocio tra le vie Macanno e Edelweiss Rodriguez. Come nel caso di quello avvenuto tra le vie Italia ed Emilia, l'incidente ha coinvolto un'automobile e uno scooter.