Incendio in una palazzina, va a fuoco un garage: evacuato appartamento

Cronaca

Rimini

| 21:09 - 04 Ottobre 2019

Incendio garage in via Pietro Verri a Rimini..

I vigili del fuoco di Rimini, nel primo pomeriggio di venerdì 4 ottobre, intorno alle ore 15, sono intervenuti per un incendio garage in via Pietro Verri a Rimini. L'autorimessa sita al piano terra di una palazzina di quattro piani, conteneva diversi tipi di materiali al suo interno, dagli abiti all'interno di armadi fino a elettrodomestici. Malgrado il tempestivo intervento delle tre squadre dei pompieri intervenute, il carico di calore generato dall' incendio ha provocato danni all' appartamento del primo piano sovrastante, tanto da dichiararne la momentanea inagibilità. A seguito di cio', i vigili del fuoco, dopo aver domato le fiamme e messo lo scenario in sicurezza, hanno aiutato la famiglia occupante l' appartamento del primo piano a rimediare al suo interno i beni personali di prima necessita'. Le squadre son rimaste sul posto per circa tre ore prima di poter fare rientro. Presenti sul posto anche 118 e Carabinieri.