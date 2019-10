Rimini Calcio, domenica al Romeo Neri sfilano le squadre della 'cantera' biancorossa

Sport

| 19:23 - 04 Ottobre 2019

Sono tre le sfide che vedranno impegnate le formazioni biancorosse nel weekend. Si comincia sabato con la Berretti di mister Giordano Cinquetti che andrà a far visita alla Vis Pesaro. Si giocherà nell'antistadio del "Benelli" con inizio alle ore 15. Sempre sabato, alle 16.30 al "Romeo Neri", l'Under 13 di mister Massimo Finotti ospiterà la Spal. Domenica, alle ore 11, l'Under 14 di mister Lorenzo Magi affronterà gli estensi sul terreno di Gatteo.

Domenica pomeriggio, in occasione della sfida Rimini-Virtus Verona, il settore giovanile del Rimini F. C. guidato da Aldo Righini si presenterà ufficialmente al pubblico del "Romeo Neri". L'iniziativa, in programma nell'intervallo della partita, vedrà la partecipazione di tutti i ragazzi e dei tecnici facenti parte della "cantera" biancorossa.