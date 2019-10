Al via la scuola di cucina "Ramaiola": a Rimini i corsi con lo chef aperti a tutti

Attualità

Rimini

| 07:49 - 07 Ottobre 2019

Lo staff della scuola di cucina.

Apre a Rimini la scuola di cucina "Ramaiola", che domenica 13 ottobre svelerà il calendario dei corsi nella sede di via E.Coletti (civico 108, dalle 18.30). L'idea nasce, durante un corso di cucina, ad Annalisa Pascucci, Barbara Morri e lo chef Alessandro Garattoni. La "Ramaiola" è il grosso cucchiaio da cucina, "uno strumento semplice e alla portata di tutti", spiega Annalisa. I corsi della scuola "Ramaiola" non sono rivolti a professionisti del settore, ma rivolti a tutti coloro che vogliono migliorarsi in cucina, ma soprattutto divertirsi. Così, tra un corso e l'altro, ci sarà anche la Mystery Ramaiola, una divertente gara di cucina a squadre ispirata alla prova "Mystery box" del celebre reality di cucina Masterchef. "La cucina deve essere divertimento, ci piace l'idea di fare squadra e questa gara permette di farlo, con un pizzico di competizione, ma sempre all'insegna dei fairplay".



Sinergie con aziende del territorio



La "Ramaiola" ha avviato collaborazioni con aziende del territorio, in primis la Cantina Fiammetta e Terra&Sole (storico negozio bio di Rimini), mentre i docenti dei corsi saranno gli chef di "Chiama Cucina", catering di Rimini che ha sede in via Coletti. La cucina romagnola avrà un ampio risalto, con corsi di piadina, cassoni, pasta fresca. Ma gli organizzatori formuleranno proposte molto varie: "Vogliamo parlare di cucina a 360°, non ci focalizziamo solo su un filone specifico, su un tema. Con i nostri chef cerchiamo di parlare di tutto il cibo", spiega Annalisa Pascucci. In futuro c'è anche l'idea di portare le persone a conoscere i territori di Italia dove si producono eccellenze enogastronomiche, veri e propri corsi in trasferta, fuori Rimini.



La squadra



Per ora lo staff di "Ramaiola" rimane ovviamente concetrato sull'inizio di questa nuova avventura. Annalisa Pascucci, con Barbara Morri e Monica Caiuolo, si occuperà di marketing, comunicazione e organizzazione. Mattia Zamagni è l'esperto di cultura e cucina giapponese (molto attese le sue lezioni sul Ramen), Samuele Monti lo chef maestro di tecnica. Alessandro Garattoni, executive chef, coordinerà tutto il gruppo.