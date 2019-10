Calcio Promozione: Sant'Ermete shock, ko in casa 4-3 con il Gatteo. Sconfitte Torconca e Bellaria Igea Marina

Sport

Rimini

| 19:06 - 06 Ottobre 2019

La rosa del Sant'Ermete 2019-20.

A cura di Riccardo Giannini





Sant'Ermete - Gatteo 3-4





S.ERMETE: Vandi, Tosi Brandi, Genghini (46' De Paoli), Ciccarelli (61' Belloni), Fini, Castiglioni (61' Amadei), Qatja, Marcaccio, Mancini (46' Molari), Vukaj (71' Gacovicaj), Fuchi

In panchina: Rossi, Bonifazi, Cupioli, Bellanti.

All. Pazzini.

GATTEO: Castagnoli, Ricci, Moscotti, Gobbi (83' Pepe), Rodriguez, Pouye, Comuniello (68' Lasagni), Fiori, Camillini (55' Tolomani), Intili, Ndiaye (83' Fancellu).

In panchina: Niang, Giunchi, Muccioli, Guidi, Coly.

All. Giorgini.



ARBITRO: Mantelli di Bologna (Assistenti: Pasciuta e Mazzotti di Ravenna).

RETI: 4' Ndiaye (G), 25' Comuniello (G), 35' Intili (G), 47' Comuniello (G), 65' Belloni, 67' Fuchi, 85' Amadei.

NOTE: ammoniti Ciccarelli, Fuchi, Moscotti, Gobbi. Espulso Intili.

CRONACA: quattro gol subiti in quarantasette minuti, poi la rimonta mancata per una sola rete. Il Sant'Ermete esce sconfitto con mille rimpianti. Mancini colpisce il palo al 3', ma un minuto dopo Ndiaye sfrutta un'incomprensione tra Castiglioni e Vandi per segnare. Il Gatteo si porta sullo 0-4 grazie alle reti di Comuniello, Intili e ancora Comuniello. A fine primo tempo c'è anche una grande parata dell'ex di turno Castagnoli su Mancini. La svolta per il Sant'Ermete arriva dalla panchina con l'ingresso di Belloni. Al 65' l'attaccante in pressing ruba palla ad un difensore e supera Castagnoli. Due minuti dopo Fuchi sfrutta una mischia segnando il 2-4. Al 70' Intili viene espulso per doppia ammonizione, con prolungate proteste in campo. Assedio finale del Sant'Ermete e gol di Amadei, al rientro dopo un lungo infortunio.





Torconca - Cervia 1-2



TORCONCA: Hysa, Franca, Franciosi, Harrach (56' Ortolani), Musabelliu, Tombari; Brighi, Ferrani; Pasolini, Casoli, Di Addario (49' Mani).

In panchina: Mancini, Averhoff, Guenci, Cugnigni, Zavatta.

All. Vengoni.

CERVIA: Braggion, Braschi, Brando, Guerra, Severi, Ceccarelli (80' Panfili), Candoli. Godoli, Calandra (89' Merli), Alberani (73' Ndoka), Zanigni.

In panchina: Gianni, Valentini, Briganti, Lazzerini, Romagnoli, Fantini.

All. Molducci.



ARBITRO: Benini di Forlì (Assistenti: Bondi e Morabito di Cesena)

RETI: 18' Brighi (T), 21' e 30' Zanigni (C)

NOTE: ammoniti Pasolini, Calandra, Harrach, Franciosi, Hysa, Zanigni, Severi, Godoli.





Reno - Bellaria Igea Marina 1-0



RENO: Casadei, Giorgini (72' Sow), Bottini, Bonavoglia (78' Acunso), Baldi, Mingozzi; Frati, Francisconi, Fancello (84' Bandini), Focaccia (60' Carioli), Acquaviva.

In panchina: Lami, Calderoni, Scoglio, Melandri, Taddei.

All. Regazzini.

BELLARIA IGEA MARINA: Mignani, Minacapilli (82' Pasolini), Paganelli, Fusi F. (65' Ceccarelli), Zanotti, Venturi (75' Loi); Bellavista, Galassi; Vivo (55' Righini), Zanni, Facondini (88' Marchini).

In panchina: Forastieri, Pruccoli, Alvisi, Aruci.

All. Fusi L.



ARBITRO: Lazzerini di Imola (Assistenti: Forese di Imola e Caminati di Forlì)

RETI: 46' pt Focaccia.

NOTE: espulso al 95' Ceccarelli (rosso diretto). Ammoniti: Baldi, Mingozzi, Sow, Bonavoglia, Francisconi, Galassi.

CRONACA: il Reno supera il Bellaria Igea Marina grazie a un gol di Focaccia. I locali legittimano la vittoria con un palo colpito e altre occasioni, ma la giovane squadra di Fusi sfodera comunque una buona prestazione. Decide il gol nel primo minuto di recupero della prima frazione: punizione da centrocampo, la palla arriva a Fancello che serve al limite dell'area Focaccia, bravo a calciare di prima intenzione e a infilare a fil di palo.





Pietracuta - Faenza 1-1



PIETRACUTA: Leardini, Masini, Mularoni, Tosi (81’ Golinucci), Lessi, Tomassini A. (85’ Bargelli), Bruma (94’ Moretti), Fabbri Fr., Fratti, Fabbri D. (70’ Tomassini F.R.), Evaristi.

In panchina: Balducci, Fabbri Fe., Santi, Alessandrini, Bartolani.

All. Fregnani.

FAENZA: Tassinari, Albonetti, Ragazzini, Gabrielli, Selleri, Spada, Montemaggi (81’ Franceschini), Errani, Cisterni, Lanzoni G. (58’ Bertoni), Chiarini (79’ Venturelli).

In panchina: Ravagli, Ferraresi, Lanzoni F., Lanzoni P., Salazar, Navarro.

All. Moregola.



ARBITRO: Andreoli di Bologna (Assistenti Vigliotta di Bologna e D'Auria di Imola).

RETI: 72' Montemaggi (F), 93' rig. Fratti (P)

NOTE: ammoniti Mularoni, Tosi, Tassinari, Lanzoni G., Chiarini.

Novafeltria - Vis Misano 2-1



NOVAFELTRIA: Batani, Ceccaroni (32' st Giovanetti), Gori P., Rinaldi, Radi; Balducci, Piva, Mahmutaj (39' st Bindi); Mezgour, Di Filippo (27' st Crociani A.), Sartini (35' st Crociani M.).

In panchina: Cappella D., Giovagnoli, Valentini, Capella A., Morciano.

All. Mugellesi.

VIS MISANO: Sacchi, Politi (1' st Imola), Tonini (1' st Fabris,13' st Torreggiani), Antonietti, Lepri, Sanchez; Benedetti, Boldrini (5' st Stella), Urbinati, Serafini, Pari (1' st Laro).

In panchina: D'Orsi, Mercuri, Baravelli, Mussoni.

All. Bucci.



ARBITRO: Torricella di Ravenna (Assistenti: Ravaioli di Ravenna e Protetto di Cesena).

RETI: 14' pt Di Filippo (N), 15' pt Mezgour (N), 47' st Urbinati (VM).

NOTE: ammoniti Di Filippo, Serafini, Boldrini, Lepri, Sanchez, Crociani A. Angoli 0-3. Recupero: 2'+5'.

Sampierana - Due Emme 2-2



SAMPIERANA: Zollo; Bottura, Giovannetti, Quaranta, Braccini, Rossi, Bravaccini (dal 55’Lanzi), Canali L. (dal 68’ Battistini), Collini, Pippi, Petrini.

In panchina: Kopets, Venturi, Salvi, Iavarone, Simoncini, Bini, Farfaneti.

All. Mariani S.

DUE EMME: Tatullo, Mambelli, Batani (dall'83’ Barocci), Montesi (dal 71’ Rossini), Krastev, Manucci (dal 56’ Giordani), Giacobbi, Carrozzo (dall'80’ Balestra), Gregori, Cimatti (dal 65’ Ariyo), Yabre.

In panchina: Ceccaroni, Sartini, Canali D., Brighi.

All. Rossi.



ARBITRO: Moschella di Bologna (Assistenti Capritta e Spani di Ravenna).

RETI: Pippi al 23’, Gregori al 40’, Krastev al 68’, Braccini al 95'.

NOTE: ammoniti Rossi, Bravaccini, Lanzi, Cimatti, Rossini.

CRONACA: derby ricco di emozioni tra Sampierana e Due Emme, giocato in un clima di correttezza. Al 23' Sampierana in vantaggio: Pippi ruba palla a Mambelli e infila Tatullo con un preciso diagonale. Pareggia la Due Emme al 40' con un colpo di testa in tuffo di Gregori su cross dalla destra di Giacobbi. Al 68' altro cross dalla destra, questa volta di Carrozzo, e colpo di testa vincente di Krastev. Pari Sampierana al 95' con un destro di Braccini che si infila all'incrocio dei pali.



Classifica: Russi (13 punti), Due Emme, Faenza, Pietracuta, Sparta Castelbolognese, Torconca (11), Gatteo e Novafeltria (10), Cervia (9), Gambettola e Sampierana (8), San Pietro in Vincoli e Vis Misano (7); Sant'Ermete (6), Bellaria Igea Marina e Reno (5), Fosso Ghiaia (2), Bagnacavallo (1).