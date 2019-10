Calcio 1a Cat: Verucchio supera l'Alta Valconca, pirotecnico pari tra Stella e Delfini. Perticara ko

Sport

Rimini

| 17:00 - 06 Ottobre 2019

Calciatori del Verucchio (foto di repertorio).

Stella - Delfini Rimini 3-3



STELLA: Gentili, Gamberini And., Bonucci, Grieco, Lazzaretti, Bellicchi; Gabellini, Garcia; Bellettini, Greco, Greppi.

In panchina: Bellomo, Trusso, Zamagni, Fabbri, Gamberini Ale., Della Croce, Gogoli, Bucci.

All. Boldrini.

DELFINI: Rossi, Muccini, Ugolini, Casadei, Pirini, Rocchetti; Urbinati, Pecci; Berluti, Fabbri E., Cappiello.

In panchina: Lodivici, Amati, Pavani, Ricci, Carlini, Piastra, Zavaglia, Coccato, Massarini.

All. Muratori.



ARBITRO: Balzano di Rimini.

RETI: 2' Greco (S), 32' e 48' Greppi (S), 20' rig. e 58' Pirini (D), 84' Berluti (D).

CRONACA: Stella in vantaggio al 2' con Greco ben servito da Garcia. Al 20' i Delfini pareggiano con un rigore di Pirini, ma poi si scatena Greppi, a segno due volte. Una punizione di Pecci, respinta dal portiere Gentili, viene ribattuta in rete da Pirini che firma la doppietta. I Delfini trovano il pareggio all'84' con una ripartenza di Pecci, cross da sinistra che trova la deviazione vincente in scivolata di Berluti. Al 93' la Stella sfiora il sorpasso con Alex Gamberini, che da due passi calcia addosso al portiere avversario Rossi.





Verucchio - Alta Valconca 1-0



VERUCCHIO: Maggioli, Girometti, Giuliano (77' Campidelli), Tentoni (90' Colonna), Grossi, Pioli; Bianchini (75' Genghini), Bonavitacola; Michilli (84' Muccioli), Ronchi, D'Amuri (78' Gori).

In panchina: Palmieri, Liberato, Leardini, Valenti.

All. Nicolini.

ALTA VALCONCA: Tullio, Bencivenga, Pazzaglini A. (59' Bertolucci), Terenzi, Palmerini (59' Albani), Ottaviano; Pazzaglini M., Dolci; Sani (70' Koné), Ricciatti (70' Pasini), Cevoli.

In panchina: Bornacci, Markaj, Matteucci, Uguccioni, Fratesi.

All. Di Nunzio.



ARBITRO: Marino di Cesena.

RETI: 47'pt D'Amuri (V)

NOTE: ammoniti Pazzaglini, Ottaviano, Genghini, Pioli.





Polisportiva Sala - Perticara 1-0





POL. SALA: Caprili, Fabbri Mat. (45’st Pagan), Velella, Fiaschini, Aaron, Calandrini, Quarta, Orlandi (8’st Zoffoli), Magnani (21’st Cialotti), Bartolini Y. (16’st Pellegrini), Ferraro (32’st Pagliarani).

A disp.: Pieri, Fabbri Man., Gavagnin, Stambazzi All. Bartolini M.

PERTICARA: Balducci, Franceschetti, Simoncini, Bartoletti, Cedrini, Rinaldi, Averardi, Crociani (34’st Bardi), Girardi (38’st Casadei Parlanti), Manenti (22’st Sartini), Rossi (43’st Montalti).

A disp.: Cesario, Biordi, Capaccio, Stoppa, Valdifiori All. Ostolani



ARBITRO: Mongardi di Lugo di Romagna

RETI: 38’pt Quarta (PS)

NOTE: espulso 16' st Calandrini per proteste. Ammoniti 3’st Orlandi (PS), 44’st Averardi (P), 47’st Franceschetti (P). Angoli 3-2, recupero 1'+5'. Spettatori 100 circa.

CRONACA: Il Sala regola 1-0 il Perticara grazie a un gol di Quarta, che al 38' protegge palla dall'arrivo di un avversario, si libera in dribbling e dal limite calcia a giro, infilando l'incrocio dei pali alla sinistra dell'incolpevole Balducci. In precedenza, al 19', sempre Quarta con un tiro al volo di destro aveva colpito il palo a Balducci immobile. Tre minuti prima del gol era stato invece Girardi del Perticara a non capitalizzare una favorevole occasione. Nella ripresa al 63' Calandrini viene ammonito per un fallo a metà campo e poi espulso per proteste. All'87' Balducci devia in tuffo un tentativo da fuori area di Pellegrini.