DIRETTA TESTUALE Calcio C: Rimini Virtus Verona LIVE ottava giornata

| 14:01 - 06 Ottobre 2019

Diretta testuale Rimini - Virtus Verona.

RISULTATO:



RIMINI:

In panchina:

All. Cioffi.

VIRTUS VERONA:

In panchina:

All. Fresco.



ARBITRO:

RETI:

NOTE:



Le statistiche. Al Neri si affrontano due delle tre peggiori difese del girone. La Virtus Verona chiude la classifica a quota 14 gol subiti come il Fano ma il Rimini è appena un gradino sopra (13). La compagine di Borgo Venezia si trova meglio in trasferta dove ha sempre segnato e perso solo una volta (a Salò) mentre al “Gavagnin” è stata superata 3 volte su 4 mentre i biancorossi di mister Cioffi inseguono la seconda vittoria stagionale in assoluto dopo quella dell’esordio con l’Imolese datata 25 agosto.

Precedenti. Quello tra Rimini e Virtus Verona è un confronto molto giovane che vanta due dei tre precedenti soltanto nella scorsa stagione, entrambi vinti dai padroni di casa (gol di Badjie in regular season, 2-0 salvezza nel ritorno playout firmato da Buonaventura e Alimi) mentre la prima sfida risale al girone di ritorno della stagione 2013-14 (C2) e terminò 0-0.