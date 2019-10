Boccette A1: BT Bussecchio solitario in vetta, Manuel Caffè fermato dal Garnd Hotel Palazzo e raggiunto da Circolo Sport e Leon D’Oro

Sport

Rimini

| 14:48 - 04 Ottobre 2019

B.T Bussecchio in vetta al campionato di serie A1.

Nella quinta giornata del campionato regionale a squadre di serie A1 trofeo Gorina Panni i campioni in carica del BT Buss fanno la voce grossa a Riccione e conquistano solitari la vetta staccando di due lunghezze il Manuel Caffè Bocciofila Imola, fermato sul pari a Forlì dal Grand Hotel Palazzo e raggiunto al secondo posto dal Circolo Sport Ravenna e Leon D’Oro Molinella. Cade per la seconda volta consecutiva il Clai Sasso Morelli in casa del redivivo Pronto Poster Settecrociari ed è scalzato dal quinto posto da uno squillante ed ancora imbattuto Capitan Bagati Bellaria che espugna il campo dell’Andrea Costa Carpi, cenerentola del campionato scavalcato in un sol colpo dalle due matricole Artista Caffè Argenta e Cava Rivalta Forlì che conquistano la loro prima vittoria.



Tabellini



Birra di Paolino Riccione – B.T. Bussecchio 1 – 5 (p.t. 0-3)

P. Barbanti e M. Manduchi contro R. Batani e D. Calubani 40-81, A. Donati c I. Minoccheri 20-104, P. Felici e A. Fabbri c L. Versari e M. Morri 67-85, F. Marchini c D. Ricci 83-106, G. Goffi c C. Protti 104-80, S. Quieti c E. Rosa 63-114.

Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì – Manuel Caffè Bocciofila Imola 3 – 3 (p.t. 2-1) S. Nanni e F. Perugini c A. Bacci e D. Cortecchia 34-82, C. Leonardi c V. Cristofori 101-81, L. Alpi e A. Bandini c M. Zoffoli e A. Stella 84-73, M. Cicali c L. Principi 104-55, A. Corbetta c GL. Naldi 95-106, A. Galli c L. D’Ambra 93-108.Camo Maris Cantonese – Circolo Sport Ravenna 1 – 5 (p.t. 1-2)

F. Ghelfi e C. Bondavalli c P. Gamboni e P. Cardinali 81-79, T. Bovo c L. Molduzzi 99-101, S. Vezzalini e M. Iaccarino c F. Benedetti e S. Cardellini 64-82, G. Camellini c A. Naderi 58-101, S. Copelli c G. Ieva 96-104, A. Pavarotti c C. Gasperini 27-100.

Pronto Poster Settecrociari Cesena – Clai Sasso Morelli Imola 5 – 1 (p.t. 3-0)

B. Cicognani e S. Casadei c S. Bagli e W. Cantelli 81-47, M. Fabbri c A. De Antonis 100-97, J. Taioli e F. Ricci c A. Sandri e L. Molinaro 82-22, M. Foiera c R. Zanelli 100-52, R. Bassenghi c L. Turroni 92-100, J. Magnani c M. Brusa 100-52.

Caserme Rosse Bologna – Leon D’Oro Molinella 1 – 5 (p.t. 1-2)

L. Luccarini e F. Buganè c A. Scarselli e GL. Dolzani 59-80, M. Bozzoli c A. Messori 100-62, V. Alvisi e F. Emeri c P. Vitelli e A. Monti 75-81, A. Soprani c A. Pinardi 49-100, R. Zanna c L. Cardinali 67-115, D. Bongiovanni c F. Corradini 75-102.

Andrea Costa Carpi – Capitan Bagati Bellaria 2 – 4 (p.t. 1-2) C. Raggi e F. Golinelli c C. Vincenzi e M. Funghetti 48-80, F. Zaccaria c M. Patrignani 100-97, L. Montorsi e F. Baraldi c L. Teodorani e S. Della Chiesa 53-80, G. Lugli c G. Barducci 100-33, A. Panzeri c C. Spadoni 96-100, D. Degli Esposti c R. Galiandro 67-100.

L’Artista Caffè Argenta – Bbzo Cafè Villanova Bagnacavallo 5 – 1 (p.t. 3-0)

F. Turchi e L. Ravaglia c L. De Carli e M. Cillani 80-44, M. Vassura c A. Dalmonte 100-36, D. Morini e D. Melideo c PP. Minguzzi e D. Ancarani 80-73, G. Bacchilega c GL. Franchini 84-100, F. Giustiniani c R. Verlicchi 100-57, S. Camprincoli c S. Laghi 100-68.

President Park Ronco – Tex Master Novellara 3 – 3 (p.t. 2-1)

G. Sacchetti e R. Romualdi c G. Catellani e S. Vecchi 82-62, S. Tricomi c S. Bussei 72-101, M. Fantini e G. Cacciatori c D. Giampellegrini e D. Baraldi 80-76, F. Ferri c D. Gavioli 73-100, C. Graffieti c C. Gualandri 103-81, C. Bartolini c L. Beneventi 92-100.

Scaviansaloni Codifiume – Cava Rivalta Forlì 2 – 4 (p.t. 2-1)

M. Romualdi e F. Visentin c E. Mariotti e F. Zoffoli 61-85, L. Draghetti c M. Riciputi 101-56, B. Zanardi e F. Muzzarelli c R. Rustignoli e GL. Zoli 83-22, M. Morelli c P. Versari 63-100, D. Ansaloni c M. Solfrini 93-103, D. Sgargi c P. Boni 69-102.



Classifica

B.T Bussecchio punti 15, Manuel Caffè Bocciofila Imola, Leon D'Oro Molinella e Circolo dello Sport punti 13, Capitan Bagati Bellaria punti 11, Clai Sasso Morelli punti 9, Grand Hotel Palazzo Taverna V Forlì. punti 8, BBZO Cafè Villanova e President Park Ronco punti 7, Pronto Poster Settecrociari punti 6, Scaviansaloni Codifiume, Birra di Paolino Riccione e Caserme Rosse BO punti 4, Camo Mavis Cantonese, Tex Master Novellara, L'Artista Caffè Argenta e Cava Rivalta Forlì punti 3, Andrea Costa Carpi punti 1.