Pergola, si alza il sipario sull'edizione 24 della Fiera Nazionale del tartufo bianco pregiato

Eventi

Marche

| 14:48 - 04 Ottobre 2019

Veduta panoramica di Pergola.

Si alza domenica 6 ottobre, il sipario sulla 24esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato di Pergola. Ad organizzare la kermesse dedicata al diamante della tavola, l'Amministrazione comunale, con la collaborazione e i patrocini di Confcommercio Marche Nord, Regione Marche, Cia, Enit e Ais Marche.



Il cuore dell'evento piazza Ginevri, dove verrà allestita la Casa del Tartufo per la vendita del diamante della terra, corso Matteotti e via Don Minzoni lungo cui troverà spazio l'esposizione di prodotti enogastronomici di qualità di numerose regioni italiane. In vetrina nella splendida cornice del centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia, il tartufo bianco pregiato e i tanti e prelibati prodotti locali, dal vino Doc al visciolato, dai formaggi al miele e all'olio, ma anche tante prelibatezze nazionali. La Fiera diventata una delle kermesse dedicate al prezioso tubero più importanti a livello regionale e non solo, conferma il format e presenta tante e interessanti novità. Ricco il programma ideato, con appuntamenti che spaziano dall'enogastronomia alla cultura, dalla comicità alla musica, dagli spazi per bambini alle iniziative sportive.



La giornata di domenica scatterà alle 10 con l’apertura degli stand espositivi. Alle 11, l’inaugurazione della mostra micologica e delle erbe spontanee, a cura dell’Associazione Micologica Pergola-Alta Val Cesano. Si potrà pranzare nei ristoranti del centro, mentre nella Piazza del Gusto ‘Marche da Mangiare’, degustazioni di qualità con la professionalità di Massimo Biagiali. Nel pomeriggio l’esibizione della banda Città di Pergola per le vie del centro storico. Musica e comicità protagoniste assolute in piazza Fulvi. Alle 17 spettacolo comico ‘Sessantanove’ salirà sul palco Max Paiella, comico, cantante, imitatore, voce della nota trasmissione radiofonica Il ruggito del coniglio di Rai Radio 2, e Flavio Cangialosi. Alle 18 ci si sposterà all’Angel Dal Foco per il “Teatro dei Golosi”. Il teatro di Pergola per tre domeniche diventerà il salotto del gusto con cooking show e cene che vedranno protagonisti chef e ospiti prestigiosi che racconteranno l'enogastronomia, insieme al famoso giornalista e conduttore tv Paolo Notari, e delizieranno i palati.



‘Il mistero del tartufo’ il titolo del primo appuntamento. Ne parleranno esperti di luna e stelle, prestidigitatori e maestri di misteri. Ospiti il noto chef Renatone e Roberto Giacobbo, giornalista, molto conosciuto per i programmi tv Voyager e Freedom-Oltre il confine. Interverranno inoltre il Mago Truffle e Federico Albertini, astrofilo). Allieterà la serata Letizia Rossi, pianista. Alle 20 nel foyer del teatro elegante cena al tartufo guidata e animata dagli chef e dagli ospiti. Biglietti: liveticket.it.



Nelle tre domeniche della Fiera, biglietto scontato (4 euro) per ammirare il Museo dei Bronzi dorati, arricchito dalla meravigliosa sala immersiva, firmata da Paco Lanciano



Altra novità dell’edizione 2019 l’iniziativa ‘Tartufo e dintorni. Vivere il territorio’, con appuntamenti nei centri limitrofi. Sabato 5 e domenica 6 alle 17, al castello Della Porta di Frontone ‘L’oro del Conte. Tartufo & Crescia al Castello’: visita guidata al Castello con degustazione all’interno dell’antica cucina. Prenotazione gradita: 3801377626 (IAT Frontone) puntoiat.frontone@gmail.com