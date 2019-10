Rimini: al bar con 11 involucri di cocaina, arrestato dalla Polizia

Cronaca

Rimini

| 10:32 - 04 Ottobre 2019

Involucri di cocaina.

Si allontana alla vista degli agenti ed è molto nervoso al momento della perquisizione: addosso aveva droga pronta per lo spaccio. Un 24enne di origine albanese, disoccupato, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Rimini. Gli agenti nella tarda serata di giovedì, stavano facendo un controllo in un bar in viale Regina Elena, molto frequentato da nordafricani. Alla vista della Polizia il 24enne si è alzato velocemente dirigendosi verso il bagno. Gli agenti lo hanno subito fermato chiedendogli i documenti. Mentre venivano controllate le generalità del ragazzo, questi mostrava segni di agitazione ed insofferenza. La perquisizione personale ha mostrato il motivo di tanta ansia: addosso il 24enne aveva una busta di plastica con 9 grammi di cocaina divisa in 11 dosi pronte per lo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare non ha dato alcun esito. Il 24enne con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.