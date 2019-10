Rimini: i ladri sfondano la vetrina, tentato colpo all'ufficio postale vicino all'ospedale

Cronaca

Rimini

| 09:15 - 04 Ottobre 2019

Vetrina sfondata, foto di repertorio.

Sfondano la vetrina per arrivare al postamat ma l'intervento tempestivo dei Carabinieri li costringe a fuggire. Un altro bancomat delle poste oggetto delle attenzioni di ignoti malviventi. Verso le 2 della notte tra giovedì e venerdì i ladri hanno sfondato la vetrina dell'ufficio postale Rimini 8 di via Giacinto Gallina. Per distruggere il vetro hanno usato un oggetto che non è stato rinvenuto dai militari. I Carabinieri sono giunti prontamente in zona costringendo i ladri ad una repentina fuga. Ancora non quantificato l'ammontare dei danni.