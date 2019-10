Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:43 - 04 Ottobre 2019

Il postamat esploso in piazza Marconi a Santarcangelo.

Un boato nella notte ha allarmato i residenti di Santarcangelo. Un altro postamat fatto saltare in aria. A farne le spese la sede della Posta in Piazza Marconi. Ignoti ladri hanno fatto esplodere il bancomat delle poste con la consueta tecnica della "marmotta" portando via i soldi e fuggendo con un'auto di grossa cilindrata. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino, che sembrebbe aggirarsi intorno a diverse migliaia di euro, e i danni alla struttura. Sul posto per i rilievi i Carabinieri.