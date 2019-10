Misano, arrestato due volte in un paio di giorni: spaccio e detenzione di arma da fuoco

Cronaca

Cattolica

| 07:47 - 04 Ottobre 2019

Era stato già arrestato pochi giorni prima con della cocaina pronta per lo spaccio, ma a casa aveva anche una pistola tenuta illegalmente. Un riminese residente a Cattolica, pregiudicato e nullafacente è stato arrestato dai Carabinieri di Misano mercoledì pomeriggio. L'uomo era in possesso di una pistola marca “long rifle” con all’interno del tamburo nr. 6 colpi cal. 22mm, nascosta nel sottoscala di casa sua. Qualche giorno prima era stato arrestato per spaccio ed era stato messo ai domiciliari. I militari hanno perquisito l'abitazione trovando l'arma. Le manette sono nuovamente scattate per detenzione illegale di arma da sparo.