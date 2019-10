Rimini Calcio, in prova il giovane centrocampista ex Atalanta Federico Chiossi

Sport

Rimini

23:51 - 03 Ottobre 2019

Candido in azione.

E' terminato 8-0 l’allenamento congiunto che il Rimini di mister Renato Cioffi ha effettuato, questo pomeriggio, sul campo del Gabicce Gradara - squadra che partecipa al campionato di Promozione Marche - in preparazione alla sfida casalinga in programma domenica (ore 17,30) con la Virtus Verona.

Salvo il lungodegente Variola e l’acciaccato Cozzari, tutti a disposizione del tecnico biancorosso che nel corso dei due tempi ha impiegato tutti gli effettivi, compreso il centrocampista in prova classe 1999 ex Atalanta (ha rescisso il contratto) Federico Chiossi. Nella prima frazione sono andati a segno Petrovic, Palma, Zamparo e Lionetti. Nella ripresa Gerardi e Candido, entrambi autori di una doppietta.