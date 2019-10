Rimini: la meta di divertimento per ogni età dalla movida alla slot machine fino alla cultura

Attualità

Rimini

| 17:10 - 03 Ottobre 2019

Corso d'Augusto, centro storico di Rimini.

Rimini è una ridente cittadina romagnola, che offre infinite possibilità di divertimento e svago in ogni stagione e per ogni età. Notoriamente la si pensa una meta perfetta per la stagione estiva, soprattutto per i lunghi litorali organizzati, che sanno accontentare dalla famiglia, ai giovani in cerca della movida. In realtà Rimini è perfetta per una vacanza tutto l’anno e sa sempre come accontentare tutti. Ecco qualche spunto su cosa fare: trascorre giornate estive nei lidi organizzati, partecipare alle fiere ed eventi, fare shopping, divertirsi nelle sale giochi, scoprire la Rimini culturale, fare degustazioni e scoprire la cucina locale.



Una città che ha attrazioni per ogni età



Rimini è ricca di attrazioni. come le più grandi capitali europee vi è una ruota panoramica che nulla ha da invidiare a quella di Londra e di Berlino! Da questa ruota è possibile vedere fin nell’entroterra e dall’altro lato nell’infinito orizzonte del mare. L’area è ricca di parchi divertimento per le famiglie: dal famoso parco chiamato Italia in miniatura, dove è possibile scoprirei il Bel Paese in meno di due ore, allo Skypark con percorsi variabili, che si arrampicano anche sugli alberi e sono sicuramente la gioia di bambini e genitori.

Che Rimini sia conosciuta per la sua movida è innegabile: gruppi di giovani sono catturati dalle feste organizzate dai vari locali e discoteche. La domanda è può Rimini soddisfare anche un pubblico tra i 30 e i 60 anni che cerca un divertimento un po’ differente? La risposta è sì: la varietà di locali presente è adatta a ogni tipologia di esigenza: la versatilità è la parola d’ordine.

Se adori i videogiochi a Rimini non mancano le sale giochi, dove puoi trovare nuovi e vecchi giochi per divertirti: questo passatempo non ha età. Se pensi che la sale giochi non facciano per te e invece vuoi tentare la fortuna, puoi provare giocare alle slot machine on line, per esempio su starcasino.it: lo potrai fare rimanendo a sorseggiare il tuo cocktail e ascoltando li mare. Rimini potrebbe essere il tuo porta fortuna e il wifi è praticamente ovunque. Puoi giocare in qualsiasi momento e quando ne hai voglia: ti basterà avere un pc o un buon smartphone, voglia di divertirti e tentare la fortuna. Perché non provare?



Cultura e buon cibo per i più esigenti



Se sei alla ricerca di arte e cultura, Rimini offre anche la possibilità di varie viste: da Piazza Cavour a Piazza Tre martiri fino a Piazza Ferrari. Il Ponte di Tiberio è uno dei simboli della città e infatti appare nel suo stemma. La Basilica, Tempio Malatestiano è uno dei simboli del Rinascimento italiano e conserva un crocefisso che si dice sia stato fatto da Giotto.

Rimini è anche il luogo ideale per chi ama la buona cucina: per gli amanti della piadina questa è la vera patria e i buongustai affermano che le migliori piadine sono quelle dei numerosi chioschetti. Se ami assaggiare le specialità locali, potresti anche degustare un tagliere di mora romagnola, un salame aromatizzato da accompagnare con un bicchiere di Sangiovese.

Rimini è perfetta per tutte le età: dai bambini in cerca di giochi, ai giovani che amano la movida, a un pubblico di mezza età che ama viziarsi con le cenette, fino ai più anziani che godranno dei numerosi servizi e manifestazioni. La parola d’ordine è sempre una: divertirsi.