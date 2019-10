Genitori denunciano figlio 45enne riminese violento e drogato

Cronaca

03 Ottobre 2019

Un albergatore 45enne di Cattolica, è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia e estorsione ai danni della madre. L'uomo nel 2017 fu denunciato da entrambi i genitori, esasperati dal comportamento del figlio che, dopo la separazione dalla moglie, non era riuscito a vincere la dipendenza da stupefacenti. Le sue maniere si erano fatte via via più violente così come le richieste di denaro ai genitori con i quali lavorava in un hotel a Cattolica. Oggi, il 45enne, difeso dall'avvocato Salvatore Pisani, è stato rinviato a giudizio, che si terrà con rito abbreviato e condizionato all'audizione della mamma, il 20 febbraio prossimo. I genitori non si sono costituiti parte civile.