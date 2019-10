Metal detector e unità cinofile della Polfer in azione per controllare persone e bagagli

Cronaca

Rimini

| 16:51 - 03 Ottobre 2019

Polfer in azione (foto di repertorio).

Il 1 ottobre sono stati 165 gli operatori della Polfer impegnati nei controlli in tutto il territorio regionale, attività che hanno portato all'identificazione di 1222 persone e all'ispezione di 415 bagagli. Due le persone denunciate, una per ubriachezza e molestie ai viaggiatori e l’altra per oltraggio a Pubblico Ufficiale. In Provincia di Rimini sono stati impegnati 16 agenti: identificate 59 persone e ispezionati 7 bagagli. Non si sono verificati casi da denuncia. Le attività, coordinate dal Centro Operativo Compartimentale, che si avvale dei moderni sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie, sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone in dotazione per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici ed estese ai depositi bagagli, anche con il ricorso ad unità cinofile della Polizia di Stato e di metal detector.