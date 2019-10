Esce di strada a Montegridolfo, conducente incastrato nell'abitacolo 

Cronaca

Montegridolfo

| 16:51 - 03 Ottobre 2019

Vigili del fuoco estraggono una persona rimasta ferita all' interno dell'autovettura.

Non solo numerosi interventi per gli alberi caduti a causa delle raffiche di vento. La mattinata di giovedì 3 ottobre è stata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco anche per gli interventi di soccorso agli automobilisti. In particolare alle 7.48, in via Cà Baldo a Montegridolfo, una pattuglia ha estratto una persona rimasta ferita, all'interno della sua automobile Chevrolet, in un incidente stradale. La vettura era alimentata a Gpl, per cui i pompieri hanno dovuto provvedere alla sua messa in sicurezza. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale e il personale del 118.