Rimini:ubriaco sfreccia a tutto gas al semaforo con camion senza rimorchio. Denuncia e supermulta

| 16:38 - 03 Ottobre 2019

Nel corso dei controlli mirati al settore dell'autotrasporto, intensificati negli ultimi sette giorni, una pattuglia della Polizia Stradale ha sorpreso un camionista con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge: ben 1,21 g/l. E' stata una sua manovra alla guida, particolarmente pericolosa, a richiamare l'attenzione della Polizia Stradale sulla Statale 16, all'incrocio con la via Pomposa di Rimini: il suo camion infatti (solo il trattore stradale, privo di rimorchio) ha superato i veicoli in coda a un semaforo rosso, per poi rientrare in corsa allo scattare del verde. L'uomo, un 60enne autotrasportatore dipendente di una società cooperativa di Salerno, è risultato positivo all'alcol test. E' stato denunciato per guida sotto l'influenza di alcol e rischia un'ammenda tra gli 800 e i 3200 euro, l'arresto fino a sei mesi, con un aumento da un terzo alla metà, essendo un conducente professionale abilitato alla guida di un veicolo di massa superiore a 3,5 tonnellate. Inoltre è stato sanzionato amministrativamente per il sorpasso e gli è stata sospesa la patente di guida. Il veicolo è stato invece affidato a un altro conducente della cooperativa, giunto sul posto. I guai, per il 60enne, non sono finiti: sono emerse quattro violazioni per il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo.