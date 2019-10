VIDEO: Operazioni non-stop dei Vigili del fuoco per i danni provocati dal vento nel riminese

Cronaca

Rimini

| 16:23 - 03 Ottobre 2019

L'ondata di maltempo che ha colpito il territorio riminese dalle sei circa di oggi, giovedì 3 ottobre, ha impegnato i Vigili del Fuoco in diversi interventi per la rimozione degli alberi caduti a causa delle forti raffiche di vento. Sono stati venticinque quelli portati a termine, altri quaranta quelli in corso d'opera che saranno ultimati entro la giornata. Inoltre i Vigili del Fuoco si sono adoperati anche nel soccorso a persone durante incidenti stradali. Tutte le squadre sono al lavoro su tutto il territorio provinciale.