Riapre il Peter Pan di Riccione, inaugurazione venerdì 18 e sabato 19 ottobre

Eventi

Riccione

| 16:03 - 03 Ottobre 2019

Una serata della passata stagione del Peter Pan. Foto Giacomo Perotti.

Tantissime le novità che caratterizzano il rinnovato Peter Pan di Riccione, che inaugura ufficialmente la stagione invernale venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2019. Il Peter Pan è pronto per aprire un nuovo ciclo, e per questo motivo si presenta con una nuova veste, nuovi arredi e una programmazione che ne conferma la sua versatilità e il suo ruolo fondamentale nell’offerta dell’intrattenimento serale e notturno della Romagna invernale. Il nuovo Peter è stato concepito stile arena, perfetto sia per la cena che per il dopocena. La programmazione del venerdì del Peter alternerà party quali 90 Wonderland e Clorophilla e avrà dj Ralf resident una volta al mese. Al sabato torna Vida Loca, con le sue sonorità sia pop che urban; un format sempre capace di rinnovarsi restando fedele alle sue regole di base. Nel corso della stagione, infine, non mancheranno i super-ospiti: primo della serie Ilario Alicante, special guest giovedì 31 ottobre, la notte di Halloween, per un’edizione più che speciale di Cocoon Riccione, che torna in Romagna dopo l’estate da protagonista al mercoledì alla Villa delle Rose di Misano Adriatico.