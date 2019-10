Il tema cambiamenti climatici al centro della nuova edizione del Biosalus Festival di Urbino

Eventi

Marche

| 15:51 - 03 Ottobre 2019

Biosalus Festival di Urbino.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre il centro storico di Urbino ospiterà la 13esima edizione di Biosalus, Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico. Nei due giorni del festival sono in programma incontri con esperti, conferenze-dibattito e approfondimenti incentrati sui vari tipi di cambiamento che emergono come necessità urgente: stile di vita, alimentazione, modelli di sviluppo, economia. Il focus dell'edizione 2019 è infatti il tema dei cambiamenti climatici: "Vogliamo evidenziare la necessità di rispettare la terra che ci ospita, dobbiamo cambiare rotta se vogliamo evitare danni irreversibili per il patrimonio naturale", spiega Florido Venturi, direttore artistico del Biosalus.